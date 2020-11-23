10個庸才不及一個精英　從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

「Netflix上線的頭幾年飛快成長，我們着重招募軟體工程師，因為我們相信這塊人才將是Netflix茁壯的核心。」影音串流平台Netflix CEO里德哈斯汀（Reed Hastings）指出，Netflix要的是業界的頂尖人才。但不像蘋果、Facebook、Google這些大公司，Netflix沒辦法捧着天價薪水大舉招募工程師，所以哈斯汀依循着軟件界50年來流傳的一套金律：聘請一個「巨星級」員工，就能抵過好幾個人力。

Netflix就是一個精簡人力，團隊工作表現反而提升的例子！（按圖了解）：

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這個金律源自於過去一個有名的實驗，曾有人將9名工程師關在一間放着多台電腦的辦公室，比賽誰能在2小時內完成最多編碼和除錯（debug）測驗。

研究者本來預估，最傑出的工程師完成所有測驗的速度，應比其他對手的平均值快2到3倍，沒想到，第一名工程師的速度遠遠超越其他人，根本沒有人是他的對手。如果跟最後一名工程師相比的話，他寫程式的速度整整快了20倍；除錯的速度則快了25倍。

這啟發了Netflix CEO哈斯汀：「與其任用10到25名能力一般的工程師，不如把這些人的薪水拿來聘請一名超厲害的員工。」幾年觀察下來，哈斯汀發現這名巨星級員工帶來的產值不是10倍成長，而是100倍！

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草創時期養「巨星級」員工，人力精簡也有超高產能

不只Netflix，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）也相當重視撰寫程式能力格外突出的工程師，他認為，這類型人才的價值比一般工程師重要一萬倍。

這類巨星級的人才之所以突出，主因是他們非常有創意，不追隨原有的工作模式，反而會創造新的技術，革新公司產品。

哈斯汀提到，他曾遇過一名創意總監，只要他發現自己困在某種格局內，導致做事不順，就會立刻找新方法突破盲點，不斷精進自己的表現。而Netflix草創時期因資本有限，又極需這類革新人才，才會捨棄雇用大量執行型人才，全部投資在最重要的人身上。

最後，除了創造更大產值，精簡人力還有個好處，就是可省下繁雜的管理流程，畢竟管理團隊相當耗費心力。成員少，相對主管管理品質提升，整體團隊將更健康。

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