【王冠】戴妃細佬不滿劇情失實？英政府要求Netflix註明故事虛構

《王冠》第四季於Netflix上架,由於這季涉及到戴安娜王妃、查理斯王子的婚姻等熱門歷史事件,引發廣泛關注。雖然在爛番茄獲得97%、IMDb9.5分的好評,但部分虛構的情節仍被詬病。 據外媒報導,英國政府甚至要求Netflix給這部劇集加上「部分情節虛構」的免責聲明。劇集中涉及到戴安娜王妃暴食症、拒絕陪伴查理斯王子去澳洲爬山、查理斯在婚姻期間經常和卡米拉煲電話粥等情節,很多被認為是虛構的。

《王冠》第四季於Netflix上架,由於這季涉及到戴安娜王妃、查理斯王子的婚姻等「花生」,於爛番茄網獲得97%、IMDb9.5分的好評,是歷季最高。惟部分虛構的情節仍被詬病(rottentomatoes.com截圖)

【王冠】難忍查理斯送手鐲給卡米拉 戴妃婚前暴瘦腰圍銳減5.5吋:

+ 12 + 12 + 12

英國文化大臣杜永敦(Oliver Dowden)接受英國媒體採訪時表達他的擔憂:

這是一部製作精美的虛構作品,和其他電視作品一樣,Netflix一開始就應該非常清楚它就是這樣。如果不加聲明,我擔心沒經歷過這些歷史事件的年輕觀眾,可能會把虛構當成事實。 英國文化大臣杜永敦

製作人Peter Morgan的編劇代表作有《英女王 Queen》、《驚世真言 Frost/Nixon》《最後的蘇格蘭王 The Last King of Scotland》、《一級雙雄 Rush》、《波希米亞狂想曲 Bohemian Rhapsody》等,將歷史事件改編成電影,虛構成分顯然是不可避免的。

無獨有偶,這部劇集在澳洲也引發不滿,第四季中澳洲前總理Bob Hawke不喜歡英國皇室,稱英女王是「豬」。澳大利亞媒體表示,他從沒說過這個詞。

戴安娜王妃的細佬斯賓塞伯爵最近受訪時也說:「美國人告訴我,他們看《王冠》就像上了歷史課一樣。事實上,他們並不是在上課。」上週末他跟獨立電視台說:「這部劇集有很多猜測和很多發明,不是嗎?你可以說它改編自歷史,但它並不全部是歷史。」

雖然《王冠》因劇情需要不免為求Juicy而加鹽加醋,但其服化道的製作仍非常精良,按圖即睇Emma Corrin飾演戴妃的造型:

+ 12 + 12 + 12

【相關圖輯】11月Netflix推薦!10部最新上架影劇︰《王冠》S4、《母子逆緣》:

+ 23 + 23 + 23

【本文獲「時光網」授權轉載。】