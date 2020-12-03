74歲白彪三個半鐘內4劇全部有份演　等睇「雷公」晚晚演技大爆發

「綠葉王」羅樂林曾於2011年在短短24小時內，在五套TVB劇集中連死5次成為全城熱話，之後更於兩年前在6小時內在四套劇穿越幾百年，不斷刷新自己的紀錄。近日羅樂林終於有接班人出現，就是比他年長兩歲的白彪，在接下來晚上8點到11點半的一連四套TVB劇集中，都會見到他忙碌的身影。

羅樂林在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演大龍生而深入民心，事實上，他曾於2011年在短短24小時內，在五套TVB劇集中連死5次成為全城熱話。（！（電視截圖）

現年74歲的白彪，因為在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演狡猾的「雷公」一角而深入民心，而他近日亦在8點半的《使徒行者3》和9點半的《踩過界2》有戲份，分別在劇中飾演「大輝哥」和「陳福全」，再加上他將於下周一（7/12）晚上10點半首播的《香港愛情故事》中，飾演男主角羅天宇的爸爸「漢聲」，意味觀眾將會在3小時30分鐘內見到四個白彪的分身！

與羅樂林在劇中惡鬥的「雷公」白彪，即將成為羅樂林的接班人。(《愛‧回家之開心速遞》影片截圖)

白彪9點半的《踩過界2》飾演「陳福全」。（《踩過界2》影片截圖）

白彪在8點半的《使徒行者3》飾演「大輝哥」。（《使徒行者3》影片截圖）

白彪將於下周一（7/12）晚上10點半首播的《香港愛情故事》中，飾演男主角羅天宇的爸爸兼龔慈恩的老公「漢聲」，（《香港愛情故事》劇照）

事實上，原名劉國榮的白彪曾經是香港的經典武打演員，年輕時拍過不少經典電視劇，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《紅樓夢》及《鹿鼎記》等等，更曾三次飾演金庸筆下的郭靖。他同時亦是少數曾效力過佳藝電視、麗的電視、亞洲電視、無綫電視及香港電視網絡的演員，他於90年代初期加入TVB時演出沒有太大迴響，90年代中更曾一度舉家移民加拿大。直到2009年再重返TVB，2012一度轉投香港電視網絡之後，於去年5月輾轉再回TVB拍劇，結果憑《愛‧回家之開心速遞》雷公一角大受觀眾歡迎，之後開始獲安排接拍《使徒行者3》、《踩過界2》和《香港愛情故事》，結果竟突然一炮過全部於現在的檔期播出備受關注，成為羅樂林2.0。

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