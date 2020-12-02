黃偉文有頭髮係點樣？　IG公開31年前舊照網民讚超青澀：好靚仔！

現年51歲的填詞人黃偉文（Wyman），近年憑別樹一格的衣着打扮做埋「潮流教父」，更周不時獲邀去外國參加時裝展。他昨日（1日）在Instagram分享一張自己20歲時在東京街頭影的照片，只見當年還是黃毛小子的Wyman還留有一頭濃密黑髮，穿上無論是哪個時代一樣夠潮的白T恤加牛仔褸羞澀地搭着雙手望住鏡頭，與現在截然不同的形象引起網民熱烈討論。

黃偉文除了填詞了得，近年更做埋「潮流教父」。 (Instagram：@concertyy)

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Wyman分享自己為容祖兒填詞的《東京人壽》背後的故事，並憶述影相當日是1989年7月或8月，人生第一次去東京時第一日去新宿駅地下街所影的：「31年後的那首歌，最初還有另一個歌名，但我最後沒有選用，叫《最後3000円》，就是寫這個年代的自己，每趟旅行的最後一天，都在計算：還有多少盤川可以花（才不會流落異郷）？步步驚心，蚊蚊計較，『如何玩到最貼近底綫而不越界』基本上就是青春了吧？不，我現在還是這樣。」他補充說：「一定有人會話：點解係3000円唔係1000円甚至100円？証明我個人還是有點分吋/冇膽/怕死/悲觀底的，唔敢使到淨得1000円咁牙烟。」

（Instagram：@concertyy）

雖然故事很精彩，不過網民還是對相中的Wyman比較有興趣，紛紛留言大讚他當年的小鮮肉模樣很青澀：「嗰陣一臉膠原蛋白」、「好耐未見過你咁多頭髮！」、「個姿勢好內斂好青澀」、「好清純！」、「有頭髮好靚仔」。

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