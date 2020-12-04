全民造星III︱A4以林宥嘉《想念》取勝　靠梁祖堯「特技」練唱功

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，第二輪比賽將於今晚（4日）邁向尾聲，A4組成員雲浩影（Cloud）、李靜蓮（Alina）、趙祥誠（Ben）、楊甯在指定演唱《好人》一輪，貼地的喜劇演出獲一致好評；周四播出的第24集，四人則在外援導師梁祖堯的幫助下演出林宥嘉的《想念》，同樣被讚舞台劇感十足，亦令觀眾看到他們的另外一面，釗峰更直言看到：「毛管戙！」跳開折骨舞的Ben甚至被讚唱腔有原唱林宥嘉的感覺。

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A4組除了Cloud是唱將外，其他都是跳得之人，《造星》傳統有句俗語叫「Dancer唱歌，注定坎坷」，於是梁祖堯跟林二汶就重點培訓眾人唱歌，而Team A的IG亦公開了兩條影片，展示他們受特訓唱歌的樣子。片中分別見Ben抱着高大的楊甯、唱到臉容變得通紅、而楊甯則背着梁祖堯唱到連青筋都現形，二人的樣子更用力到變得有點猙獰！A組小編寫道：「《阿祖地獄訓練課程》，你點會估到佢哋嘅訓練方法係咁樣……要成為一個偉大嘅歌手，丹田好重要、大隻都好緊要！」二人似乎亦藉此學懂了用力、用丹田唱歌的技巧；最後A4組取得勝利，助二汶的A大組再下一城！

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