男排女將．專訪︱MIRROR立收視公約鬥突破　AL扮Stephy未算最爆？

MIRROR成軍兩年，一起經歷過淘汰賽、汗流浹背地排練，一起去旅行拍《MIRROR GO》、一起歡笑，站上夢寐以求的舞台一起流淚，他們的友誼理所當然地好，以致他們在記者面前勾肩搭背，還是十指緊扣都已經見慣不怪。新冠肺炎肆虐，當演藝工作面臨停擺，《男排女將》還是讓他們以另外一個方式聚在一起，捱過這段難熬的日子。 這天MIRROR成員柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）聚首一堂，談起拍拍停停那九個月，眾人仍記憶猶新，他們更異口同聲說增長了不少兄弟情。若然友情可按數值計，透過今次拍劇日對夜對，又增長了不少，連大家挑飯盒的口味也瞭如指拳「有什麼一定不吃，又一定會喝什麼」這些習慣都是透過日積月累相處累積而來，一起聽聽他們娓娓道來。 撰文：葉詩 攝影：梁碧玲 服裝：FIVE CM 場地：Nutshell Hong Kong

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）聚首一堂，談起拍拍停停那九個月，眾人仍記憶猶新，他們更異口同聲說增長了不少兄弟情。（梁碧玲攝）

Edan一句傻仔引發災難 Jer：差啲一張櫈車落去！

不過太過親密的關係有時卻會在不自覺間越了界而不自知，言談間他們說起Edan在某天拍攝觸及成員底線，被惹怒的Jer甚至表示：「差啲一張櫈車落去！」到底事態為何嚴重到這地步？Jer說出事件的前因後果，講起當天拍攝的戲份說到力圖輸了比賽，要培養不太好的情緒，Edan卻總是在旁開玩笑，更自言是在幫助Jer入戲：「那時我們正在輪流拍剎波，明明未到他，他卻走上前剎，於是我說了句：『未到你啊傻仔！』」根據AL旁述，Jer在聽到這句說話後，就將整個早上的怒氣爆發了出來！

說起當天被火山爆發燒中，Edan仍有點語帶委屈地說：「然後我哄了他一整天，好像哄女孩子那樣：『點啊？冇嘢嘛？』他在發脾氣又不理我，笑死人，像小孩子那樣！」不過Jer似乎消火得挺快，Edan在做訪問時又玩火地說道：「自此我們就叫他小器鬼！（如同Jer的劇中角色名叫方丈）我當下也覺得為什麼男人老九那麼煩？」

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太熟悉所以玩出火 惹導演大發脾氣？

正正因為太熟悉對方，所以在片場難免會有打鬧得興起的時候，各人都銘記有一次Off-cam時大家顧着玩沒站好位置，引致導演勃然大怒，Jer說起事件的來龍去脈：「劇情說到AL在場邊唱歌為我們打氣，因為真的太熟悉彼此了，我們就以平日相處的狀態去拍攝！」AL帶點委屈說：「陰陰嘴笑，即平日欺凌我那種！」Jer續言：「那時導演正很認真地在試戲，於是罵我們：『做咩笑？笑即係唔相信劇本、唔相信劇情！唔相信唔好做喇！』我們就立刻靜了，怕到不敢說話！」事後他們深切反省，皆因當時不夠入戲，用了MIRROR成員的身份看AL，而非以力圖隊員身份看Bobby，就這樣又學到了一課。

新冠肺炎肆虐，當演藝工作面臨停擺，《男排女將》讓MIRROR成員以另外一個方式聚在一起，捱過這段難熬的日子。（梁碧玲攝）

Stephy靠一舉動打破隔閡 卻慘遭MIRROR成員調戲

說起《男排女將》，當然不能不提當中的靈魂人物鄧麗欣（Stephy），MIRROR四子異口同聲表示在節目巡禮初見Stephy感覺她是高冷美女，眾人都不敢主動和她說話。後來在拍攝期間，Stephy忽然追蹤了各人的IG、打破了彼此之間無形的隔膜，眾人紛紛表示：「開心到要Cap圖！」Tiger更開啟FF模式：「（Stephy）讚好了自己的照片，就覺得她很留意自己！」談起對Stephy的印象，Edan說：「和想像中的沒有出入，想像是仙女、現實卻爆粗就完全沒有，Stephy完全沒有架子！」

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由於拍劇時大家一起相處的時間很長，彼此亦漸漸變得熟絡，Tiger更大爆眾人甚至大膽得調戲Stephy：「有一場余潔滢為了安慰Ian便吻了他，其他人圍觀這一幕便通通都跑去調戲家瑜（Stephy飾）：『家瑜我都攰！』、『家瑜我又要！』令Stephy臉紅又害怕！」Edan又想起一段自己原打算調戲家瑜，自己又害羞得退縮的回憶說：「我們贏得球賽時便會歡呼，有一次我就特意跑向家瑜（討抱抱），因為Roll機中家瑜本來也打算回應，可是我自己跑開了！」

說起《男排女將》，當然不能不提當中的靈魂人物鄧麗欣（Stephy），MIRROR四子異口同聲表示在節目巡禮初見Stephy感覺她是高冷美女，眾人都不敢主動和她說話。後來在拍攝期間，Stephy忽然追蹤了各人的IG、打破了彼此之間無形的隔膜。（劇照）

除此之外，AL更大讚Stephy是好好的前輩，專業得令人敬佩：「有一場我和Stephy要對Cut，她很重視那場的走位，令我很緊張！動都不敢動，釘實Mark！」Tiger說：「寧願拍不到自己也不能擋着Stephy！」Jer認同道：「Stephy原本還在和我們開玩笑，導演一喊Action，她在10秒內就進入情緒，一抬頭已經眼紅紅，帶動我們的情緒一起入戲，很厲害！」

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淡妝到全員反抗：但全被劇組拒絕了！

記者在去年劇集開鏡時曾到主境攸潭美學校探班，當時難得一見他們在舞台下淡妝的一面，還以為是未來得及化妝！原來今次在劇集中妝容之素淡，連他們自己都花了些時間去適應，AL說在妝容方面有提出過意見：「定裝的時候其實我有提議過加一點點眼影，讓眼神可以明麗一點，但全被劇組拒絕了！」Jer補充道：「導演希望我們校園化，像真實的中學生。」

說起劇中造型最大犧牲的，就不得不提在劇中飾演書呆子方丈的Jer，中分的髮型、戴着黑色粗框眼鏡，Jer坦言因劇中造型備受壓力，需要突破自己的心理關口，畢竟這與男歌手柳應廷的形象大相徑庭！雖然Jer被隊友揶揄劇中形象與平時差不多，他就說起一個不被認得的經歷：「之前《男排女將》的劇組攝影師幫MIRROR拍《IGNITED》MV，他跟我說『JER，原來你係咁嘅樣！』他平日看到我劇中的樣子都是戴眼鏡、薯薯的，他不認得MIRROR中的我！」

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收視公約大比拼 Jer大賣隊友全城期待

《男排女將》播出後口碑不俗，雖然ViuTV罕有公布收視成績，不過做訪問之時，眾人亦立下了收視公約以答謝觀眾，Tiger說：「一齊開個Live！」這公約似乎上周已經實現了。至於眾人皆排斥的方丈造型，Edan就尚可接受：「扮方丈都好玩，試下睇下個造型係點！」Jer就選擇賣隊友：「重演沙灘那一幕，全部人除衫游水！Edan拍了很多片，或者看看有沒有可以出街的，讓粉絲們看看！」Jer又指定AL重演方丈：「想像一下他中分，有兩執陰，還不是太化妝、戴眼鏡，我想粉絲們都會喜歡！」不過AL就堅拒扮方丈：「冇乜挑戰性，我扮魚仔！（記者表示拒絕收貨！）」最後AL屈服道：「我扮家瑜（女裝）！」