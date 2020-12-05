全民造星III︱A3《約定》演出憾動人心　網民：聽着聽着就哭了

「這十年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？」ViuTV節目《全民造星III》最新集中，由林二汶帶領的A3隊的自選項目《約定》，以自己過往的經歷結合薛凱琪歌曲《十年後的我》，不僅令評判和其他參賽者深受感動，亦觸動了不少電視機前的觀眾，紛紛在網上洗版留言：「超催淚的演出！」

Ａ3組的表演《約定》，令不少觀眾感動落淚。（梁祖堯FB ）

A3組的成員Alan仔（林詠倫）、陳葦璇（前名陳嘉茵）、葉巧琳（Mischa）、麥詠楠（Buber）和顧定軒（Zeno）本身都有一定的表演經驗，但演藝事業未有太大起色，在圈中浮沉多年，帶着尋求突破的心來參加比賽。他們拿着布偶在鏡頭前向觀眾介紹十年前的自己，年輕青澀時期的自己，對世界充滿好奇，對自己的能自信滿滿，雄心壯志地想闖蕩一番，然而經歷過社會現實的洗禮，碰過了無數釘子之後，令他們一度失了方向。

他們以童聲演出，不時發出笑聲，畫面看似歡愉，令滲透着悲傷的感覺。（影片截圖）

他們只是穿上黑衣，拿着彩色的布偶唱歌，沒有太多舞台效果，但觀眾聽着聽着就不自覺地流出眼淚，因為他們的經歷其實也是許多人的經歷，特別是當唱到「當初堅持還在嗎／刀鋒不會／磨鈍了吧／老練嗎／你情願變得／聰明而不衝動嗎／但變成／步步停下三思／會累嗎」，十年前定立的目標達成了嗎？這十年來過得快樂嗎？這十年來，大家也碰過不少釘子，人生多了歷練，但好像逐漸遺忘了十年前那個天真爛漫的自己，又未達成當初的約定，未能成為自己成為的人。

表演完結後，表演者抱着布偶飲泣，評判與其他學員拿着紙巾拭淚，評判說評語時，閃着淚眼指他們拿出了自己的生命來演出。A3組導師林二汶找來梁祖堯為學員教授舞台表演，以及為他們打開心靈的課堂，造就這場憾動人心的表演。網民亦留言表示，「邊聽邊想回自己過去嘅十年不禁流下眼淚」、「每個人都係呢幾分鐘經歷返自己的十年，很揪心、很夭心夭肺，睇完個空間好似靜晒，想哭兼窒息的感覺」、「勝負已經不再重要，無論結果如何，都感謝A3的演出」、「聽着聽着就哭了」。

表演完結後，葉巧琳（右一）和陳葦璇（中）仍抱着布偶飲泣。（影片截圖）

網民留言以及更多精彩表演回顧：

+ 24 + 24 + 24

二汶今日在社交平台就昨晚播出的表演發文，她認為每個人常常只向高處望，卻忽略了真正的進步，其實是應該往深處求，「從心靈深處將真心與真誠與觀眾分享，是任何表演模式都需要有的內容。《約定》這個如此深刻的演出，目的是想他們突破固有表演模式，從內心深處拿出真誠來，突破自己之外，讓觀眾也可以透過表演進入自己的內心。」表演者將內心在舞台上分享給觀眾，觀眾就可以透過表演者將自己的情感和演出抒發出來，「這就是舞台，與表演者的美」。

A3組在林二汶和梁祖堯的帶領和指導下，給觀眾帶來一場感動人心的演出。（梁祖堯FB ）

同場加映：全民造星III︱二汶淘汰港版石原里美惹爭議 其實一切早有預兆？