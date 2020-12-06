熱依扎驚爆做未婚媽媽戰勝抑鬱　微博曬B經手人成謎：你是我的藥

新疆美女明星熱依扎，2011年時演出《後宮甄嬛傳》演出敢愛敢恨的「寧貴人」竄紅，她常在微博po性感照，看似開朗直率，昨（4日）晚間她突然無預警向網友宣告自己早已產女，引發熱議！

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熱依扎昨天深夜在微博上先是放上一張抱住BB的相，並說「我是你的翅膀，你是我的藥；我永不倒下，你努力成長」，讓許多網友一頭霧水地問道：「妹妹這是你的孩子嗎？之前不是一直拍戲？時間對不上阿」，熱依扎則是大方透露：「出了月子我就帶著她拍戲啦」。

有網友稱讚熱依扎有抑鬱症仍有毅力地生孩子相當堅強，她說：「抑鬱症我停了藥，為了孩子，現在我康復了，是孩子幫助了我，我們彼此成就，真是十足的幸運。」

熱依扎昨天深夜在微博上先是放上一張抱住BB的相，並說「我是你的翅膀，你是我的藥；我永不倒下，你努力成長」讓許多網友一頭霧水地問（微博＠熱依扎截圖）

此外，有網友留言說：「不用追問是否結婚，何時有的孩子，與誰的孩子，任何選擇都值得被祝福，真好」，熱依扎則回：「可不就是這樣嗎」，最後她更強調：「除了是個演員，我更是個媽媽，接下來我會把自己所有在孕期產後哺乳育兒的淺顯且真實的經驗，毫無保留的分享給所有媽媽們。」

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