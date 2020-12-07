木村拓哉一家都勁Fit令人羨慕　心美爆全家下午3點食晚餐震驚網民

木村拓哉與工藤靜香的兩位女兒木村光希（Kōki）同木村心美（Cocomi）先後出道，有着「最美星二代」的光環，的確已經是贏在起跑線上，但其實在保養身形和外表上，始終是需要下一番苦功的，而女兒們的直播中曾經提及「下午3點就吃晚飯」，令外界非常好奇究竟他們一家的飲食習慣是怎樣的。

木村光希有着「最美星二代」的稱號。（Instagram@koki）

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木村心美曾在訪問透露，因為疫情關係，令生活習慣不同了，「早上9點半就起床，晚餐也很早，現在下午3點全家就吃晚餐」，非常誇張。有專家分析過，指現在很流行半日斷食法，讓腸道負擔減低和令血糖值穩定，也可以更易燃燒體脂肪。但木村一家的這個習慣相信比半日斷食法還要嚴格。

工藤靜香好Fit！（Instagram@kudo_shizuka）

工藤靜香每日都會食納豆。（Instagram@kudo_shizuka）

除了運動外，工藤靜香一向有自己一套的飲食習慣，例如多吃莓果，包括車厘子、藍莓、覆盆子等，又例如還有就是每日堅持吃納豆，事關多吃納豆能改善便秘、降低血脂、膽固醇，軟化血管、預防高血壓同動脈硬化外，同時，納豆更有養顏護膚的作用。而據日媒報道，工藤靜香也相當重視維繫孩子的身材，避免進食有動物性油脂的食物和砂糖，又會自己下廚，原來好身材是這樣煉成的。

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