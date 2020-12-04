細數15位圈中「多仔婆」女星　鍾麗緹已育三女無懼被批評高齡求子

近年藝人鍾麗緹積極「造人」，卻想不到會因此而受到外界批評，有些報道指她因想為老公張倫碩生B而變「生仔機器」、「被子宮綁架」等等。日前她亮相內地節目《送一百位女孩回家》回應被指為生子女而不惜一切的言論，她表示：「有次他們說我被子宮綁架了！去年不是特別想要孩子嗎？然後他們說我是發胖了，打甚麼針，被我的子宮綁住，我覺得太恐怖了！為甚麼你們不會覺得我自己本人就是很喜歡孩子？他們都看到我有3個孩子！」

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鍾麗緹作出反擊，獲大量網民支持。（微博截圖@鍾麗緹Christy）

之後，鍾麗緹再於微博發文道：「一直有人說，鍾麗緹我是高齡求子，我被我老公和子宮綁架了，但你們不知道，是我喜歡孩子，是我覺得愛一個人，進而想擁有一個共同孕育的生命體，女性的生育自由不應該由別人決定，所以我想說：我的未來還很長，我們也應當可以接受女性關於人生的更多可能性。」重申她只是喜歡小朋友。事實上，圈中有不少女藝人都很愛小孩，3個小朋友已不算多，有的還生更多B。立即為大家盤點一下15位生了3個或以上小朋友的女藝人！

點擊下圖看看有哪15位名人︰

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