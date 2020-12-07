新冠肺炎｜25歲韓國女歌手請夏宣布確診　歌謠界將陷入大危機？

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情在歌謠界持續擴散，繼男團UP10TION成員碧土和高潔，以及女團EVERGLOW成員王怡人和金施賢早前相繼確診後名單上再添一名，25歲女歌手兼前女團I.O.I成員請夏今日（7日）宣布確診。

（Instagram：@chungha_official）

據韓國傳媒報道，請夏因為曾經與確診者有過接觸而接受檢測，結果檢測結果呈陽性。她的所屬公司MNH娛樂表示，請夏現已停止一切工作及行程，而與請夏有過接觸的旗下藝人、工作人員及職員等亦已一同進行了檢測。至於請夏原定於10日推出新歌，並於下月4日推出首張正規專輯《QUERENCIA》的計劃，則未知會否延期。

（Instagram：@chungha_official）

事實上，請夏於今年2月曾一度被傳確診新冠肺炎，當時因與她一起前往陪同她前往意大利的兩名工作人員確診而要接受檢測，雖然她當時檢測呈陰性，仍取消回歸行程並接受居家隔離。

UP10TION成員高潔（右二）及碧土（右三）均確診。（Twitter：@UP10TION）

EVERGLOW成員金施賢（左二）及中國成員王怡人（右三）和早前宣布確診。（FB/@EVERGLOW.0321）

另外，因早前男團UP10TION及女團EVERGLOW都分別有兩名成員確診，如今再加上請夏確診的消息，令粉絲非常擔心年尾遇着眾多頒獎禮和歌謠大戰定活動會釀成韓國歌謠界的大規模爆發，紛紛在網上呼籲停辦一切年末活動，以防再有偶像藝人中招。

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