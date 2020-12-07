MAMA 2020︱TWICE痛失兩獎掀網民罵戰　BLACKPINK奪獎為何被批鬥?

2020年MAMA頒獎典禮（Mnet Asian Music Awards）6日在南韓舉辦，因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係以無觀眾方式進行。南韓女團TWICE拿下「最受歡迎藝人」和「Worldwide Fans' Choice」兩獎，但她們曾經是大賞「年度歌曲」三連霸的歌手，也拿過三次「最佳女團」獎，今年的成績引起熱議。

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TWICE過去得過三次「最佳女團」，更有連續三年拿下「最佳舞蹈表演女團」的紀錄，不少粉絲看好她們會繼續蟬聯。而照慣例，歷年來有到場的歌手，獲獎的機率比較高，不過最終上述兩獎都由不克出席的BLACKPINK獲獎，打斷TWICE連霸紀錄。

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比起過去抱獎連連，最後也只奪下「最受歡迎藝人」和共有10組藝人拿到的「Worldwide Fans' Choice」，讓粉絲抱不平更覺得疑惑。典禮結束後，「TWICE沒拿到獎」上了大陸微博熱搜，儘管大部分粉絲皆表示「明年再接再厲」，但也有激烈的TWICE和BLACKPINK歌迷，雙方各自護主吵了起來。

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至於韓網，TWICE也同樣引起熱議，卻不是因為獎項。由於成員定延因為心理健康問題暫時休息中，並未出席典禮，但她的歌聲依舊出現在TWICE首次演出的新歌《CRY FOR ME》舞台中。或許是粉絲太想念定延，或是觀看典禮的觀眾疑惑她為何沒有現身，讓「TWICE定延活動中斷」登上了韓網熱門關鍵字。

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