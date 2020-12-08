泰版《流星花園》「觸犯禁忌」惹陸網友投訴？道明寺幾暗黑就幾甜

繼台灣、南韓、日本、大陸翻拍日本經典少女漫畫《流星花園》，泰國GMM TV也宣布加入行列，劇名《F4 THAILAND：BOYS OVER FLOWERS》，並將在2021年播出。該劇於3日公開3分半預告，其中男主角「道明寺」對女主角「杉菜」說：「妳改變了我。」霸道帶溫柔的人設令網友眼睛一亮。

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泰版《流星花園》預告中唔止有暗黑道明寺的宣告，加上西門落淚、花澤類公主抱等名場面，小優、道明寺母親、家姐、藤堂靜亦正式露臉，按圖即睇：

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《流星花園》是神尾葉子於1992年發表的少女漫畫《花樣男子》，描述貧窮堅強的少女「杉菜」，進入貴族學校就讀，和豪門出身的F4相遇，並和F4之首道明寺司相戀的故事。漫畫2001年率先被台灣翻拍，從此爆紅亞洲圈，也掀起翻拍熱潮，經過19年輪到泰國，由《只因我們天生一對》Bright扮演道明寺（Thyme），女主角杉菜（Gorya）是20歲新人Tontawan，花澤類（Ren）是19歲男模Dew，西門（Kavin）是《我們天生一對》Win，美作（MJ）是Nan飾演。

按圖即睇泰版《流星花園》陣容，杉菜竟激似湯加文？

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最新曝光預告中，更衣室成校園霸凌現場，道明寺坐在一旁冷眼見眾人圍毆，鏡頭前F4黑影神秘，只有男主角輕蔑宣示：「世上最具力量的就是金錢，如果有錢就能做很多事，能把錯的變成對的，彈指之間就能做任何事，承認吧，沒人能夠改變。」而經典的杉菜打倒道明寺，場景選在樓梯，女主角親手終結霸凌。此外，預告出現兩人深夜談心，他默默聽杉菜細數F4難搞個性，正被說到「你最壞」時，出手揞住對方的嘴巴不准再講，暖聲回應：

我也討厭，討厭和妳在一起的自己，妳知道嗎？妳把我變得不一樣了。 道明寺

語氣溫柔宛若告白，預告中還出現西門落淚、花澤類公主抱等名場面，小優、道明寺母親、姐姐、藤堂靜也正式露臉。

（《流星花園》預告片截圖）

網友注意到泰版將校園霸凌拍成暗黑系，過去道明寺人設注重霸道專情，泰版更多了幾分溫柔，「暴君變甜了」、「Bright的眼神令我著迷」、「等不及要看了」、「每個版本都看過」。

《流星花園》最近一次翻拍是2018年陸版，台灣製作人柴智屏相隔17年再度選角翻拍，不過播出後發生演員配音被嫌老土、F4改走品學兼優路線、道明寺財產縮水等，眾多改編令觀眾O嘴。當時幕後編劇曾回應「不准炫富不准提錢不准有貧富差距不准霸凌不准打架，編劇們盡力了」，並透露劇本寫到一半，限制來了，因此全部重寫。

泰國是改編大國，時常舊作新拍，近年翻拍觸角更前進亞洲，繼翻拍台劇《犀利人妻》、韓劇《浪漫滿屋》，現在翻拍日漫《花樣男子》。以新時代視角描述原作霸凌情節，泰式呈現F4豪奢生活，陸版當初的「5限制」全都演出來，然而Bright的女友日前引發中泰網路大戰，更遭指辱華藝人，預告在陸網呈現兩極化反應，有人怒批：「當網友失憶嗎？」也有人坦言期待：「和原著形象很貼切，期待劇了。」

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