林志穎住6300萬台北十大豪宅　客廳闊到將F1法拉利賽車打橫放

台灣男星林志穎除了是一名全能藝人，一向熱愛賽車的他連賽車領域都表現亮眼，曾效力過6個車隊的他贏過無數獎項，現時更投資有道，與朋友夾份開車行。作為車行老闆，林志穎當然都有不少珍藏限量名車，竟然連自己家中的客廳都有擺放一架F1法拉利賽車，令前往探訪他的好友都難以置信地大呼：「好誇張！」

林志穎除了是一名藝人，亦是一名賽車手。（CFP）

名媛楊秀蓉在直播送飲料外賣給林志穎時，被他和太太陳若儀熱情邀請之下入內參觀休息，穿過長長的走廊後就見到關上門的「小朋友區」和位於客廳的「大人區」，而最矚目的就是打橫擺放在客廳中央的紅色F1法拉利賽車，楊秀蓉見到之後難以遮掩自己的驚訝臉孔，並表示：「你太誇張了吧！」

林志穎家的走廊。（Instagram：@janetdazzling）

林志穎的客廳有部紅色跑車！（Instagram：@janetdazzling）

林志穎笑着解釋，這架F1法拉利賽車沒有引擎及變速箱，只一架只得外殼、不能在街上行走的F1。他亦表示當時是用吊車將這架F1吊入屋內，而且與自己平時比賽用的跑車不一樣。

林志穎和好友影相留念。（Instagram：@janetdazzling）

林志穎過去曾在內地綜藝節目《婆婆和媽媽》中公開過自己的特大豪宅，不但裝修奢華暗藏不少高科技的智能系統傢俬，客廳更是他來擺放賽車用品的展示廳，例如賽車椅、獎盃及賽車頭盔等等，如今再加上一架法拉利賽車，可見林志穎確實是一名超級賽車迷。

林志穎的好友楊秀蓉送飲料外賣給對方。（Instagram：@janetdazzling）

另外，梳化後面還放置一部懂得發光和用水來降溫的「水電腦」，而旁邊更有多個玩遊戲和觀察股票走勢的電腦螢光幕，可以一邊工作一邊娛樂。

林志穎非常喜歡高科技的產品。（Instagram：@janetdazzling）

據悉，林志穎所住的豪宅位於台北市中山區的「國美大真」，他原先以2.3億新台幣（約6300萬港元）買入頂層一個單位，再於2016年再以2.29億新台幣（約6280萬港元）買入隔壁另一個單位（一層只有兩單位），目前大廈的整層頂樓都屬林志穎所擁有。「國美大真」是台北市新興的十大豪宅之一，總樓高共11層。

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