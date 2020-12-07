眾女星活動P圖前後照曝光　郭采潔黑眼圈眼袋浮現楊冪老態明顯

不少人在社交網站上載靚相的時候，都會先P圖一下，踢走瑕疵將最好的一面呈現出來，明星藝人亦同樣如此。早前Angelababy、楊冪、郭采潔和歐陽娜娜等人現身內地的GQ年度人物盛典，有網民公開多張現場無P圖照片，與她們各自在微博分享的精緻定妝照相比，黑眼圈、眼袋和皺紋等等全部無所遁形，出入甚大。

郭采潔日前現身GQ年度人物盛典的紅地氈。（微博：@郭采潔）

郭采潔當晚穿上一件白色羽毛背心長裙，配上俏麗短髮和紅唇更襯托她的牛奶皮膚，然而從曝光的現場照片中，郭采潔相比起眾人跌watt最嚴重，不但面色暗淡，黑眼圈、眼袋和淚溝都相當明顯，而她裙子上的羽毛更是不斷亂飛，令她看起來相當疲憊。有網民狠批郭采潔歲月不饒人，不過有人為她護航認為是現場燈光問題，就連楊冪、Angelababy和歐陽娜娜都一樣在微博上載的照片看起來明艷照人，但當晚的無P圖現場照片卻失色了不少。

郭采潔當晚穿上一件白色羽毛背心長裙，配上俏麗短髮和紅唇更襯托她的牛奶皮膚。（微博：@郭采潔）

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無P圖之下，見到郭采潔不但面色暗淡，黑眼圈、眼袋和淚溝都相當明顯，（微博：@游魚論）

面對網民狠批，郭采潔似乎有感而發發文寫道：「在房間的羽毛起飛是靠舞動的，在現場的羽毛狂飛是靠浦江的風～凍凍動。」解釋自己當日被風吹到整個人凍僵，臉才看起來怪怪的。

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