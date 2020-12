藝人王敏德和名模馬詩慧(Janet)的大女王曼喜(Kayla)不時在社交平台大曬性感靚相,吸引不少人Follow。而她自跟女友Elaine拍拖後,又常常在IG放閃,早前她更公開與Elaine的訂婚消息,也得到了網民的祝福。這次她在IG貼上一張只穿着內衣的側面照,大騷翹臀和曲線,加上有女神光加持,照片影得相當性感又有Feel。她寫道︰「Just me. Nothing more, nothing less.」貫徹她真實不做作的性格。連網民都留言大讚好Hot!

