新冠肺炎｜請夏確診前曾與多人見面　TWICE SANA接觸後出席MAMA

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情在歌謠界持續擴散，繼男團UP10TION成員碧土和高潔，以及女團EVERGLOW成員王怡人和金施賢早前相繼確診後，25歲女歌手兼前女團I.O.I成員請夏再於今日（7日）宣布確診。然而，與請夏接觸過的人牽涉多個當紅團體，而昨晚（6日）更隨團出席MAMA頒獎典禮的TWICE成員SANA，更於預錄前曾與請夏見面，令外界擔憂會引發歌謠界大規模爆發。

女歌手請夏今日（7/12）宣布確診。（FB/@ChungHa.MNHent）

據韓國傳媒報道，請夏於本月4日與曾同屬組合I.O.I的宇宙少女成員璉靜、DIA成員鄭彩娟和gugudan成員康美娜在家中慶祝生日，如今三人都要接受檢測兼居家隔離。由於璉靜當天出席生日派對後與宇宙少女成員一同出席活動，因此沒有見過請夏的宇宙少女成員都受到牽連，苞娜（Bona）有份出演的電視劇《三光公寓》亦因此全面停工。

宇宙少女（Twitter：@@WJSN_Cosmic）

TWICE成員SANA昨晚前往MAMA頒獎典禮前更才剛與請夏見過面，因此請夏今日宣布確診後，包括SANA在內的九名TWICE成員，以及相關工作人員都已經接受檢測，暫時仍等待檢測結果。另外，女團MOMOLAND因為與請夏光顧同一間美容店，六名成員已於今日接受檢測。

TWICE昨晚（６日）出席MAMA頒獎典禮。（Twitter：@JYPETWICE）

TWICE ９名成員全部已接受檢測。（Twitter：@MnetMAMA）

因早前男團UP10TION及女團EVERGLOW都分別有兩名成員確診，如今再加上請夏確診的消息，令粉絲非常擔心年尾遇着眾多頒獎禮和歌謠大戰定活動會釀成韓國歌謠界的大規模爆發，紛紛在網上呼籲停辦一切年末活動，以防再有偶像藝人中招。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

點擊觀看牽涉的名單：