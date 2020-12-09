舒淇與馮德倫結婚4年竟懷念單身？訪問曝抑鬱經歷　慶幸遇好奶奶

舒淇4年前與老公馮德倫結婚，被形容是「嫁給愛情」，她接受VOGUE雜誌專訪時卻高呼單身很好！

舒淇與馮德倫因拍攝電影《美少年之戀》結緣，兩人相識20年、交往4年終開花結果：

+ 4 + 4 + 4

單身真不錯，雖然我已經有老公了，所以人家就會說你沒差。可是我真的覺得，如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。 舒淇

此外舒淇也難得提到與奶奶一家的相處，她認為兩個人的結合其實是兩個家庭的結合，在做任何重要決定前，女人還是要仔細想想自己是否願意照顧愛人以外的人。她自認遇到一個特別好的婆家，讓她可以暢快生活：「不只是先生要諒解你，婆家也要。」

提到幸福，舒淇笑說：「這個人很簡單，有東西吃、有酒喝就好了。」現在的她更懂得自由自在，自得其樂：「我的心思會花在當下的事情，多過未來尚未發生的，我是那種船到橋頭自然直的人，很少有預設立場要做什麼。因為人生，最有意思的就是未知啊。」

【相關圖輯】舒淇素顏受訪自揭黑歷史 曾以葉玉卿做目標：5年冇成績收山嫁人

+ 3 + 3 + 3

不過舒淇也提到曾有一段憂鬱時期，2005年拍攝侯孝賢《最好的時光》，雖讓她奪得金馬影后寶座，拍完後卻有很長一段時間情緒抑鬱：「最主要是中間藝妓那段讓我走火入魔，一穿那個衣服，自然而然就出不來了。」舒淇回憶起唱南管那段，她說當時好像被催眠一樣，唱到情緒收不回來，後來花了整整一年時間才脫離那個深沉憂鬱的情境。

舒淇與張震主演《最好的時光》，演繹不同時代三段哀戚的愛情故事。當年有傳二人太入戲而擦出愛火花：

+ 3 + 3 + 3

【同場加映】舒淇以外 盤點九位成功轉型的性感豔星：

+ 26 + 26 + 26

延伸閱讀：

女星錄音遇牆倒塌意外 全場驚聲尖叫幸運躲過一劫

睡覺遭盜刷信用卡！吳淡如揪破綻吐槽：不太聰明

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】