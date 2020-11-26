盤點十位成功轉型的性感豔星　舒淇成金馬影后兼闖國際影壇最經典

要在娛樂圈突圍而出，特別是女演員，相信許多人都相信「行性感」是其中一個方法，何況更有不少一脫成名的成功例子。雖然如此，但其實有不少女星在取得成功後，憑著努力成功轉型為實力派，即使不再賣弄性感，但依舊迷倒萬千影迷。

要說到一脫成名後再轉型成功的女星，相信大家第一時間都會想起舒淇。（Getty Images）

要說到一脫成名後再轉型成為實力派女星，最成功及經典的例子相信是舒淇。現年44歲的舒淇，她在1976年台灣出生及成長。從小性格反叛的她，在16歲時離家出走，自立生活。由於沒有經濟能力，舒淇誤打誤撞成為模特兒。她拍攝過寫真集及錄影帶，更曾在1995年為成人雜誌拍攝全裸寫真。同年，她還拍攝她銀幕處女作《靈與欲》，當時舒淇在戲中也有裸露演出。

舒淇的電影處女作《靈與欲》，她在戲中有裸露演出。（《靈與欲》劇照）

在《靈與欲》上映翌年，舒淇獲王晶垂青，後者還親自到台灣跟她簽約。之後舒淇便接連拍了幾部經典的三級電影，獲得香港影迷的認識及鍾愛。讓舒淇成功轉型的推動力，相信要從她演出由爾冬升及羅志良聯合執導的《色情男女》說起。雖然她在戲中飾演舒淇，甚至還需要全裸演出，但她憑著這部電影獲得當年第16屆香港電影金像獎最佳新演員及最佳女配角。

舒淇憑《最好的時光》榮獲第42屆金馬獎最佳女主角獎。（豆瓣圖片）

舒淇慢慢從性感脫星走出來，終憑由侯孝賢執導的《最好的時光》榮獲第42屆金馬獎最佳女主角獎。除此之外，她先後四次入圍角逐金像獎最佳女主角獎及七次提名金馬獎最佳女主角。之後舒淇甚至衝出國際，在2008年先成為柏林影展評審委員，之後在2009年擔任康城影展的競賽電影評審委員。難怪不少人都認為，舒淇是由三級片演員成功轉型成為大眾演員的典範。

。（Getty Images）

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