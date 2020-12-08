全民造星III︱A組敗北走6個勁肉痛　二汶：攞真感情出嚟真係好傷

「無論做音樂定做表演，下下攞真感情出嚟真係好傷！」二汶在淘汰組員前說的一句話擲地有聲。 無論是A3組掏心掏肺演出《給十年後的我》，還是在終極回合A組17人合力演唱盧凱彤的《還未夠遠》，兩個演出均憑真誠贏得觀眾的喜愛及眼淚。正當觀眾均認為A3組穩操勝券之際，評判將五盞藍燈投予B2組，A3組落敗的賽果讓所有觀眾跌破眼鏡；正如上輪比賽A3的《Wish》敗予B1的《夜半三點鐘》，觀眾與評判意見分歧之大，歷史彷彿又重演了一次，這次顯然群情更洶涌，造馬傳言甚囂塵上，與此同時B組亦驟成眾矢之的。

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從牌面上看，A組無疑是輸了，需要再度送走6位同伴，令戰隊下輪比賽只剩下11人對戰B組的19人。可是綜觀全局，A組雖敗猶榮，似乎才是真正的贏家：A組的參賽者交出真心的演出換來觀眾的喜愛，贏得觀眾緣，公布賽果後觀眾的意見更是一面倒，紛紛替A組成員感到不值、甚至不忿，認為「造馬的結果」抹煞A組的努力，甚至揚言要在總決賽以選票表態。黃偉文04年在叱吒樂壇頒獎禮說過：「我寧願得唔到獎，人哋為我覺得唔抵，好過得到獎，人哋覺得我唔值。」觀眾替A組不值，繼而轉化成對他們的支持，讓他們在演藝路上可以走得更遠。

A組雖敗猶榮，似乎才是真正的贏家。（IG／＠mansonvibes）

A組的演出放在殘酷的「戰場」上比併，多少會有些輸蝕；不過就如二汶所說的：「呢個節目會拍完，冠軍都會走，而我哋嘅路係唔夠遠，真正要行嘅路係你哋嘅人生。」對啊，《全民造星》只不過是他們演藝路上的其中一步，而這不過是一個開端；而二汶及梁祖堯授予他們的真誠、他們贏得的觀眾緣及人氣，才能伴他們走得更遠。畢竟「世界要你努力去考取功名，但真誠才是最大本領」，正如二汶的寄語：「唔好因為比賽而唔記得表演、唔好因為輸贏而唔記得要好好咁活。」

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