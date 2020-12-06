全民造星III︱率先劇透AB組結局　「大逃殺合照」預告6人命運？

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ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，周五（4日）播出的40強進30強的比賽8隊經已演出完畢，唯未公布A3組與B2組的最後對決成績，而本輪的勝負亦關係着哪一個大組需額外淘汰6人的命運。不過，有眼尖的網民發現有兩張照片劇透了本輪賽果，看來這賽果又會掀起一翻腥風血雨？

點擊圖輯睇本輪賽果劇透！

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由陳葦璇（前名陳嘉茵）、林詠倫（Alan）、麥詠楠（Buber）、葉巧琳（Mischa）、顧定軒（Zeno）組成的A3組以個人經歷大打真情牌，憑薛凱琪一曲《十年後的我》赤裸展示內心，令不少觀眾感動落淚；而由江宏基（Timo）、陳澤言（CY）、丁悅（阿丁）、李浩軒（Will）、陳康琪（Odi）、劉瑞祈（K Lau）則以《Trouble Maker》行頑童路線，兩隊可謂各有千秋。不過，就節目播出後的觀眾反應看來，A3組打動人心的演出略勝一籌；欲知道真正賽果如何，就要留意周一晚的節目播出，勢必如上輪淘汰般掀起熱討。

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