蘇可欣懶理男友與江嘉敏結怨傳聞　無損好心情照曬素顏靚相

蘇可欣（Eunice）自從公開與圈外男友Geo的戀情之後，不時在IG高調放閃，早前她Post出與男友慶祝拍拖一周年的靚相，手捧一大束玫瑰花的Eunice甜蜜滿瀉，羡煞旁人！不過日前有報道指原來Geo正是江嘉敏（Kaman）的仇家，事緣去年Kaman被指背住電競公司高層男友Anthony，疑似偷食男友的好朋友「X先生」，事後Kaman指X先生是借消費她以出名，並公開男方真名叫王仁灝（Geoffrey），而近日偷食舊聞被翻炒，更爆出原來與Kaman結怨的就是Eunice男友Geo。

蘇可欣（Eunice）早前與圈外男友Geo慶祝拍拖一周年。（IG@eunice_shy）

近日有報導指與江嘉敏（Kaman）結怨的正是Eunice男友Geo。（IG@kaman_kong）

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雖然男友Geo與Kaman結怨的傳聞愈傳愈烈，但Eunice一於懶理，今日（9日）她在IG曬出一張素顏照，相中的她戴着Cap帽，皮膚白滑，面色紅潤，看來完全沒有被傳聞影響，心情大靚！

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