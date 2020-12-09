【王冠】戴安娜「睡美人」照39年後再成熱話　背後竟暗藏心痛原因

改編自英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）自開播以來都大受劇迷歡迎，尤其是上月中上架的第四季。劇中還原了不少英國王室歷史，隨着劇集的成功，所有關於王室大小事都成為焦點。而這張攝於1981年的戴安娜「睡美人」照，亦再次掀起網民討論。

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戴安娜與查理斯王子的悲慘婚姻幾乎纏繞了她的一生，雖然戴安娜深愛查理斯，但知道丈夫竟然與前度卡米拉藕斷絲連而患上暴食症。這張攝於1981年11月4日的展覽聯歡晚會的照片，身穿如公主般夢幻晚禮服的戴安娜，因為太累而在椅子上睡着。由於戴安娜睡覺的樣子非常唯美，傳媒便將照片名為「睡公主」。然而這張經典照片背後，竟暗藏了令人心痛的原因。

點擊下圖看戴安娜的美照：

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戴安娜嫁給查理斯的時候只有20歲，年紀輕輕便成為全球焦點。綜合外國傳媒報道，戴安娜嫁入王室前後都非常孤獨，還經常被查理斯冷落。加上有各種王室規條和傳統要遵守，同時要出席大大小小的活動及出國探訪，令戴安娜身心都承受了極大壓力。

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另外，英女王的秘書William Heseltine曾透露，如果英女王還未睡，王室成員先睡就會被視為不尊重的行為，這個規矩令戴妃感到非常困擾。加上當時戴安娜懷上了威廉王子，在身體累透的狀態下，才在晚會上不經意地睡着。