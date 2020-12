【王冠】拒絕英國大臣要求發虛構聲明　Netflix：覺得沒有必要！

Netflix大熱劇《王冠》(The Crown)第四季上架後,掀起熱烈討論。有大批網民及劇迷都非常關注劇中有關戴安娜、查理斯及卡米拉的三角戀的劇情,有指引起查理斯和威廉王子不滿,就連英國文化大臣都公開表示Netflix應表明情節虛構,向觀眾說明劇情並非史實。

【王冠】英國文化大臣指劇情不實 去信Netflix要求發虛構聲明

根據外國傳媒報道,英國文化大臣Oliver Dowden已經聯繫了Netflix,而Netflix已私下回覆了Dowden的要求。消息指Netflix在聲明中拒絕Dowden的要求:「我們一直以戲劇作品的方式來呈現《王冠》,我們深信用戶清楚明白這是建基於歷史事件來改編的作品。因此,我們沒有這個打算,亦覺得沒有必要附上免責聲明。(We have always presented The Crown as a drama – and we have every confidence our members understand it’s a work of fiction that’s broadly based on historical events.As a result we have no plans – and see no need – to add a disclaimer.)」

