【王冠】大婚前卡米拉約食lunch宣示主權　戴安娜暗示對方好棘手

戴安娜王妃的離世,一直都是世人難以忘懷的悲劇,她生前跟王儲查理斯和卡米拉的「三人婚姻」卻令人深感可惜。隨着Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)日前上架,再一次將這段故事深入地呈現劇迷眼前。

《王冠》第三集講到查理斯(Josh O'Connor飾)剛剛對外宣布跟戴安娜(Emma Corrin飾)訂婚,可惜查理斯因要履行王室職務而到訪澳洲6星期,故邀請了卡米拉協助戴安娜融入王室。卡米拉更親自寫了心意卡給戴安娜,表示很高興兩人訂婚,更希望跟戴安娜見面,順便看看那隻藍寶石訂婚戒指。

卡米拉親自寫了心意卡給戴安娜。(電視畫面)

戴安娜跟卡米拉相約到倫敦一家名為Menage A Trois的高級餐廳共進午餐,期間卡米拉沒有一絲猶豫地在戴安娜宣示對查理斯的「擁有權」。除了在戴安娜面前透露了自己跟查理斯之間的暱稱及表示每天都有跟查理斯通電話,更在戴安娜面前表現到自己非常了解查理斯,令戴安娜感到萬分難堪,回到家就扣喉狂嘔。

現實中兩人確實曾經共進午餐,在Andrew Morton所撰寫的傳記《Diana: Her True Story – in Her Own Words》及2017年在Netflix上架的紀錄片《Diana: In Her Own Words》中透露,曾收過卡米拉寄來的手寫心意卡,上面寫的內容跟劇中所提及的相同。

戴安娜在紀錄片中,直言:「我們吃了午餐,而且確實非常棘手,非常棘手。」並表示卡米拉透過問自己是否不會去打獵,來證明查理斯幾乎什麼都會跟卡米拉傾訴,包括戴安娜的一舉一動。戴安娜指在兩人的真實對話當中,自己當時年紀太輕而無法理解卡米拉的說話,更暗示卡米拉所說的一切表面上看似沒有特別,但其實全部都藏着深層含意。

