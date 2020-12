【王冠】戴安娜一生為愛而活　經歷多種背叛傷痛仍敢愛敢恨

Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)第四季於11月15日強勢回歸,上架至今3星期討論度比過去任何一季高。由於劇集將戴安娜王妃、王儲查理斯及卡米拉的三角關係搬上螢幕,網民都忍不住翻炒這段轟動全球的歷史。當大部份人把矛頭直指查理斯出軌導致戴安娜患上暴食症的同時,戴安娜跟查理斯婚姻決裂期間的情人亦隨之而被揭露。

貼身保鑣Barry Mannakee

戴安娜跟查理斯僅見面13次便於1981年舉行世紀婚禮,可惜由始至終查理斯心繫已婚的卡米拉。兩人在結婚後藕斷絲連,此事令戴安娜大受打擊更因而患上暴食症。根據2017年播出的紀錄片《Diana: The Truth Behind the Interview》,戴安娜承認在1984年至1986年間,愛上一名保護王室成員的人,相信是她的貼身保鑣Barry Mannakee,可惜男方於1987年在倫敦駕電單車執勤時死於車禍,終年39歲。

戴安娜的貼身保鑣Barry Mannakee。(VCG)

據知Mannakee是戴安娜第一位情人,由於當時戴安娜婚後一直被查理斯冷落,在心靈受創的時候需要依靠的肩膀。而Mannakee長時間陪伴着戴安娜,無論購物或散步都陪伴在側而日久生情。當戴安娜得悉情人離世後,一度直指兩人的關係惹怒查理斯,而導致男方被調職,繼而被殺。

馬術教練James Hewitt是哈里王子生父?

《王冠》第9集加入了戴安娜跟前騎兵軍官James Hewitt偷情的情節,據英國《每日鏡報》報道,Hewitt當時為戴安娜的馬術教練,兩人因學騎馬而相戀。由於比起查理斯,哈里王子的相貌跟Hewitt更加相似,故一度被外界盛傳是哈里王子的生父,當然被證實是虛假傳言。不過Hewitt渴望高調處理兩人關係,在兩人分手後竟然出書講述兩人的戀情兼公開情信,令戴安娜覺得對方只是利用自己來增加知名度。

查理斯好友Oliver Hoare

據英國《太陽報》指,這位比戴安娜年長16年的Oliver Hoare任職英國藝術拍賣行,是查理斯的好友。Hoare跟妻子是白金漢宮的常客,更經常跟戴安娜和查理斯參加活動。後來,當查理斯跟戴安娜的婚姻出現問題,Hoare曾協助兩人修補關係。一開始戴安娜經常問Hoare有關卡米拉的事,其後譜出超友誼關係。可惜兩人的關係很快就被Hoare的妻子發現,最後男方選擇了妻子而離開戴安娜。

有指分手後Hoare收到高達300通騷擾電話,經過警方調查後發現有些電話是由白金漢宮附近的電話亭及戴安娜的專線電話打出。不過戴安娜曾公開表示自己確實是打過幾通電話給Hoare,但不是出於糾纏或騷擾。

英國傳奇欖球員Will Carling

戴安娜被英國傳媒爆出曾跟英國傳奇欖球員Will Carling拍拖,據知兩人在健身房認識。當時Carling是已婚,戀情在1995年爆出後,Carling的妻子向傳媒批評戴安娜的品行,不過戴安娜卻表示Carling「像小狗般跟隨自己」。

戴安娜一生為愛而活,儘管經歷了多種背叛和傷痛,仍然敢愛敢恨。她除了以上4位,戴安娜的情人還有3人。