禾浩辰終鬆口談與鬼鬼關係　笑談與郭書瑤拍攝《未來媽媽》相處

禾浩辰在三立周五華劇《未來媽媽》中飾演寵妻魔人，被封為新一代「國民老公」，戲外與大一歲的鬼鬼緋聞情牽2年，對與鬼鬼的關係，禾浩辰只認「好朋友」，他表示於公於私都不希望因為感情影響到對方，因此私底下的感情狀況不會公佈，只有等到結婚那一天才會大方公開。

禾浩辰回應與鬼鬼的關係：（按圖了解）

禾浩辰自認個性屬於保守內向，選擇的對象希望喜歡活潑、可愛、大方，不只鬼鬼，他也舉例宋芸樺、安心亞那一類型的都是他的菜。甚至希望女生可以霸凌他。他多次被偷拍出入鬼鬼家，但仍不肯鬆口彼此關係，只認兩人是好朋友：「我覺得是保護彼此，要拍一部戲很不容易，如果工作宣傳會模糊掉焦點，這樣也算是保護彼此、工作和家人，現階段就是努力工作，如果有一天我要結婚了，才會對外公開。」

他和郭書瑤在《未來媽媽》中演甜蜜小夫妻，但戲外郭書瑤卻抱怨他比較愛之前跟他拍《你有念大學嗎？》的安心亞，禾浩辰趕緊否認絕沒厚此薄彼：「論床戲我們《未來媽媽》也比《念大學》多很多，和安心亞的愛向追求型，在《未來媽媽》的愛是結婚，當然更愛啊，郭小姐是不是腦袋不太好？我真的沒有對她很冷淡，她自己都說不是容易熟的人，拍的那三個月我們私底下也會約吃飯、按摩她都忘記了嗎?是她殺青後斷捨離比較快吧！」哈哈大笑解釋。

體育系畢業的禾浩辰熱愛健身，在《未來媽媽》第一集就露兩點，第二集露股溝，他自爆拍攝當時一天只吃一餐，把伙食費都省下來，全部累積了五萬多元全捐給毛小孩做公益，他認為這樣幫到自己，也是一種散佈愛的方式。他前陣子因為健身和打籃球過於激烈，把身體操到緊繃，最近偷懶休息一下，讓身體回復最放鬆的狀態。

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