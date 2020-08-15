黑澀會鬼鬼緋聞傳足兩年　疑以新歌《我是你的誰》逼禾浩辰認愛

鬼鬼吳映潔出道15年將於9月發行個人首張專輯《GX》，13日舉辦試聽會搶先公開五首新歌，前年跨年演出挨批走音的她，曾一度想放棄當歌手，仍克服陰影出輯，她說：「很多人質疑我為什麼要唱歌這件事情，對我唱歌堅持著問號，但我要一步一步突破，把問號變成驚嘆號。」

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鬼鬼立志當唱跳歌手，五首新歌清一色都是快節奏舞曲，「我想當唱跳歌手，想要跳舞跟炫技」，雖對於現場演出仍有點膽怯，但也找到演出撇步，透露以前走音全是「憋氣」害的，「憋一整首就會走音，現在會找地方呼吸」；她坦言在錄新歌〈你要不要先回家〉時淚灑錄音室，不會喝酒的她靠小酌醞釀情緒，沒想到喝茫在錄音室灌同事酒，被警告以後不准帶酒進去。

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新歌〈我是你的誰〉唱出討厭曖昧不明的男女關係，她是果斷、主動個性的獅子座，曖昧期只能接受七至十天，若對方還是沒反應，就會直接問「你對我有感覺嗎？」；她與禾浩辰戀情秘傳兩年，是否藉歌要對方認愛？她笑說：「沒有啦！沒那麼嗆。」但也透露禾浩辰很喜歡她的新歌，在社群轉發力挺。她近期忙於舞台劇《莎姆雷特》，兩人很久沒見？她說：「他最近也滿忙的，在宣傳電影，如果你們可以，也幫他寫一下。」雖想包場挺緋聞男友，但想到自己沒空去看，因此作罷。

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