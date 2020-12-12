曹格12歲兒子換髮成功超迷人　Joe梳油頭顏值超越爸爸

歌手曹格在2014年帶着子女曹三豐（Joe）及女兒曹華恩（Grace），一起參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒2》而人氣急升。多年過去Joe如今亦已經12歲了，繼早前曹格公開他最新模樣之後，近日又曬出Joe的最新髮型照，梳起油頭的他型到不得了，獲得不少網友激讚。

當年的Joe同Grace好可愛。（微博圖片）

早前曹格曬出同Joe遊車河的照片，眼見Joe的頭髮已經留到好長，瀏海都遮蓋了眼睛，給人一種不修邊幅的頹廢的感覺。未知曹格是否見到網友的留言，叫他趕快帶Joe去剪頭髮，近日Joe就換髮成功型爆示人，曹格在instagram留言：「成功逼他換髮型了！好看多了對吧大家！是不是？ 是不是？」眼見Joe將兩邊頭髮剪短，將原本超長的瀏海向後梳變成油頭，整個人精神許多。對着鏡頭展現燦爛笑容的他，似乎好滿意這個全新髮型，一雙大眼睛電力又十足，令到不少網友都心心眼，大讚他是小鮮肉帥哥。

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早前的Joe頭髮好長。（曹格微博圖片）

Joe換髮成功，好靚仔。（supergarychaw＠IG）