初嘗性感遭批評影響創作歌手形象　J.Arie：寫歌不等於扮清純！

女歌手J.Arie（雷深如）一向走實力派路線，無論在台上捧住結他或彈鋼琴自彈自唱、還是在鏡頭前演繹被鬼上身都難不倒她。不過，最近她一改過去的務實形象，竟然大膽與半裸男挑戰床戲，難道想轉走性感路線？

J.Arie一向形象務實。（Instagram：@jarielui）

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J.Arie為明天（14日）推出的新歌《陰陽道具》率先公開多張宣傳照，只見她拿起不同水果又摸又舔，又伸手入超低胸西裝褸，難免不令人想入非非。她其後再公開一張自己被一名半裸男壓住躺在床上的超激新歌專輯照，並笑言大家要好好認住：「認住呢個Digital Cover，之後聽呢首歌嘅時候就係出呢幅相！」

這張「床照」原來就是新歌《陰陽道具》的Digital Cover。（Instagram：@jarielui）

她透露《陰陽道具》這首歌是延續上一部精神病系列《雙面哈菲》的故事，有網民留言表示覺得甚有性暗示意味兼有幻想空間，一改她過去的曲風。不過亦有人留言覺得J.Arie轉形象會破壞自己在粉絲心目中的創作形象，她亦大方表示：「我係好清醒去創作呢首《陰陽道具》既（嘅）！多謝你知道我寫歌呀！但寫歌不等於係文青同扮清純架（㗎）！」

J.Arie認為寫歌不等於就要做文青及扮清純。（Instagram：@jarielui）