台灣人氣宅男YouTuber曾與容祖兒拍片　3個月狠撇12kg成大隻型男

因拍攝各種電子產品開箱、美食及街訪等影片而備受喜愛的台灣YouTuber Joeman（九妹），過去擁有典型的宅男外表兼臃腫身形而下定決心減肥。近日他在頻道訂閱者人數終於突破200萬大關之時公開最新健身成果，竟然由肥仔突變成大隻型男，再次印證「肥仔都是潛力股」這句說話！

Joeman過去擁有典型的宅男外表兼臃腫身形。（Instagram：@joemanweng）

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Joeman在社交網站公開自己的「爆肌照」，穿上黑色T恤仍然清楚見到胸肌、腹肌和手臂肌肉的線條，減掉肥肉後連五官都變得更立體，頓時擁有巴掌臉，與過去擁有宅男形象的他判若兩人，被粉絲大讚好帥。

Joeman現在減至88kg，五官亦變得更立體帥了不少。（Instagram：@joemanweng）

他於2019年下決心減肥後經常去做運動兼嚴格控制飲食，直到約五個月前才開始努力做gym，一星期去健身五次，現在第18星期成績已經顯而易見，瘦了12kg變成88kg。Joeman透露在減肥初期每星期慢跑三至四日，兼重訓一到兩次加強核心，並且會跳舞一至兩次，因此幾乎每一日都會做運動。

Joeman過去曾經與容祖兒合作拍片。（Instagram：@joemanweng）

Joeman表示飲食方面亦非常重要，他早上一起床會先飲一杯齋啡，不但可以提神亦可以排便兼去水腫，早餐則選擇麥皮及無糖豆漿；至於午餐和晚餐則都是雞胸加蔬菜。他亦強調，減肥不可以完全不吃東西，最緊要少油少糖，低碳水化合物，還要多吃蔬菜。

9年前的Joeman（Instagram：@joemanweng）

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