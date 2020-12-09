Hebe田馥甄演唱會16首經典歌全屬前東家　被告侵權以後冇得唱？

台灣女歌手Hebe（田馥甄）於今年9月底在台北小巨蛋舉行一連四場巡迴演唱會《一一》，近日卻有報道指Hebe收到前唱片公司「華研國際音樂」發出的律師信，表示事前未取得授權就在演唱會中演唱16首屬於華研版權的歌曲，要求Hebe和演唱會方解釋和賠償。

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Hebe田馥甄於今年9月底在台北小巨蛋舉行一連四場巡迴演唱會《一一》。（IG圖片／hebe_tien_0330）

華研國際音樂向台灣傳媒透露，Hebe在演唱會上所演唱的歌曲有超過六成都是屬於華研國際音樂，並表示演唱會主辦單位何樂音樂與樂來樂好公司並沒有按照約定針對使用華研錄音版權而與華研洽談授權問題，因此決定出信告對方侵權兼要求賠償。華研國際音樂將對這是不尊重智慧財產權與相關合約義務的表現，如果只演唱新歌則完全沒有問題。

Hebe準備下來將會出席不少跨年活動和演出，是否代表以後不可再演唱舊歌？華研國際音樂強調只要Hebe以及其唱片公司按合約約定，在演唱華研錄音版權的歌曲時先得到華研授權就可以。

Hebe有不少當紅歌曲都是於華研國際時期推出的作品。（IG圖片／hebe_tien_0330）

Hebe於2000年以S.H.E成員身份出道起18年間的所屬唱片公司都是華研國際音樂，直到2019年4月尾她才加盟新唱片公司何樂音樂，因此她不少炙手可熱的歌曲，例如《小幸運》、《寂寞寂寞就好》，以及四張專輯《To Hebe》、《My Love》、《渺小》及《日常》都是其實都是她於華研國際音樂時期推出的音樂作品。

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