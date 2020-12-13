《女人俱樂部》取景自新亞中學　《開心速遞》島大原來並非校園

2014年高收視劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）現正於TVB深宵時段重播中，陳嘉寶、王敏奕、陳瀅、賴慰玲、吳嘉熙、糖妹和吳燕菁飾演回憶中的少女版美女七人幫，在劇中有不少場面都以藍色旗袍校服的學生look示人，所以絕對稱得上是半套校園劇。

賴慰玲、吳嘉熙、陳瀅、王敏奕、糖妹、陳嘉寶和吳燕菁飾演劇中的年輕角色。（《女人俱樂部》劇照）

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TVB劇集雖然有不少場景都在電視城廠景內拍攝，但為求逼真，要屈就在廠內拍攝實在太離地！因此TVB的校園劇大多數都會直接去學校取景，而《女人俱樂部》當年據悉想在拔萃女書院拍攝，不過最後選擇了在位於九龍城的新亞中學拍攝。

《女人俱樂部》的校園片段在新亞中學拍攝。（《女人俱樂部》影片截圖）

不過這套藍色旗袍並不是該校的校服。（Youtube影片截圖）

《女人俱樂部》當年據悉想在拔萃女書院拍攝，不過最後選擇了在位於九龍城的新亞中學拍攝。（Facebook：NEW ASIA MIDDLE SCHOOL 新亞中學）

新亞中學校舍佔地1,3000平方米。（Facebook：NEW ASIA MIDDLE SCHOOL 新亞中學）

講到觀眾心中的No. 1 TVB經典校園劇，不得不提2004年播映的《青出於藍》，劇中歐陽震華、郭可盈和陶大宇所任職的三水漁農業職工會尹兩燦慈善基金尹丁寶瑞紀念中學（WDPS），實質上是位於何文田的順德聯誼總會胡兆熾中學，全劇所有校園場地都在此拍攝的。

歐陽震華、郭可盈和陶大宇主演的《青出於藍》雖然已經是16年前的劇集，但仍然是不少人心中的No.1 TVB校園劇。（《青出於藍》海報）

該劇於順德聯誼總會胡兆熾中學拍攝。（《青出於藍》劇照）

不過，並非所有校園劇或者涉及校園場面的劇集都必須去真正的學校拍攝，例如處境劇《愛·回家之開心速遞》入面，周嘉洛、吳偉豪、焦浩軒及林凱恩等人（即金城安、朱凌凌、阿壯及譚育英等人）所入讀的香港島大學（島大）校園，實質上只是TVB的中菜廳，以及中菜廳外面的一大片空地。

，劇中周嘉洛、吳偉豪、焦浩軒及林凱恩等人所入讀的島大校園，都是在TVB中菜廳和中菜廳外面的範圍所拍攝。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

TVB經常在中菜廳舉辦活動，亦經常在劇集中出現。（TVBUSA）

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