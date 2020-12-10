迪麗熱巴周冬雨講英文標準好好聽　90後5大花旦英文水平如何？

近日內地綜藝節目《追光吧！哥哥》熱播，大家除了將焦點集中在21位哥哥身上之外，身為該節目助力官的鄭爽亦是大家所關注。就在剛播出的第一集節目中，她因為英語發音不正確，將「Man」讀成「慢」，搞到在場人士沒有人聽得明。最後需要主持人金星為她解讀。正因為如此鄭爽被嘲笑英文差，其實除了他之外古力娜扎的英文亦被嘲笑過。但其實在90後花旦中，亦有多位英文能力是不俗的，其中有一位更衝出國際獲邀演講添。

《追光吧！哥哥》熱播引起不少關注。（《追光吧！哥哥》微博圖片）

在剛播出的《追光吧！哥哥》節目中，鄭爽作為助力官就出問題考考21位哥哥，不過第一個問題就已經出醜，幾乎沒有一位哥哥聽得明白。事關在第一條問題中，有一個英文單字「Man」,但礙於鄭爽的英語發音不標準，令人聽上去以為讀一個「慢」字，搞到哥哥們都頭霧水。鄭爽眼見大家似乎聽不明白，就一個一個字讀出來「M A N」，最後由在旁的主持人金星出來解讀，大家才明白她所問的問題原來就是「覺得自己最man的三位哥哥」。

正因為如此不少網友就嘲笑鄭爽的英文水平好差，不過她的粉絲就為她發聲，認為鄭爽講的是英式發音，而且發音相當標準不覺得有問題。

鄭爽講英文發音不標準。（影片截圖）

哥哥們都一頭霧水。（影片截圖）

其實除了鄭爽之外，古力娜扎的英語發音亦被不少網友嘲笑。就在去年她出席《Mnet Asia Music Awards》（MAMA 2019）頒獎典禮的時候，身為頒獎嘉賓的她在頒發「最佳Solo舞蹈表演獎」的時候，她用英文讀出：「2019 Mnet Asia Music Awards Best Dance Performance Solo，CHUNGHA！」見她讀得辛苦又斷斷續續，而且口音又非常之重，令人聽起上來不太舒服，令到她被嘲笑許久。

古力娜扎的英語亦被大家嘲笑。（影片截圖）

而她的同鄉迪麗熱巴的英語能力就相當不俗，在去年播出的綜藝節目《慢遊全世界》中，她就獨自去了希臘旅行，在過程中她全程用英文溝通沒有問題，而且講英文的聲音相當好聽。另外，在早前她憑劇集《三生三世枕上書》在韓國奪得年度「最佳新星獎」，雖然未能到場領獎，不過她就用英文錄製了一段感謝視頻，口語相當流暢又好聽，令她獲得不少激讚。

迪麗熱巴去年去了希臘旅行，用英文溝通絕對沒有問題。（《慢遊全世界》微博圖片）

除了迪麗熱巴的英語水平獲激讚之外，影后周冬雨的英文同樣出色。事關有一次她接受外媒訪問的時候，完全不需要翻譯，自己就可以聽得明白回答。在過程中她完全沒有講得斷斷續續，而且發音亦相當標準，同主持人一問一答相當流暢，她整個人散發出一種自信，令到不少人覺得她絕對是大家學習的榜樣。

接受外媒訪問完全沒有問題。（影片截圖）

不過在眾多90後花旦中，23歲的關曉彤英語能力算是最出色的一位。有「學霸」之稱的她，不時在綜藝節目中擔任英語翻譯，而且還獲安排在劇集《好先生》中出演留學生一角，講英文超有ABC的feel。最厲害莫過於她在2017年獲聯合國的邀請，代表中國青年在世界衛生組織的總部進行演講，她用全英語演講呼籲大家要反對愛滋病性別歧視問題，在整個過程中她自信十足，展示高能力英語水平，而且發音相當標準好聽，流利的英語令她加了不少分，大家都覺得她絕對是為國爭光。

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關曉彤為國爭光赴聯合國演講。（微博圖片）