章子怡18歲青澀照曝光　氣質佳根本係天然系美女

國際巨星章子怡事隔兩年，再獲邀擔任綜藝節目《我就是演員》第三季導師，在節目中她的點評非常到位，受到不少網友激讚。除此之外，身為兩子（一子一女）之母的她，狀態大勇無論樣貌還是身材都同從前沒有太大分別。因此有網友就找出她18歲時候的青春照同現在作比較，時隔23年外貌根本沒有變過，氣質依舊獲得不少網友激讚。

章子怡現時41歲，外貌依然保養得宜啊！（章子怡微博圖片）

從網友曬出的照片所看，18歲的章子怡青澀甜美，臉上充滿膠原白皮膚非常好，而且膚色相當白皙，化上淡妝氣質出眾，特別是她一口整齊的大白牙，在微笑的時候特別迷人，當時根本就已經是大美人。時隔23年後，雖然章子怡已經41歲，但她仍然保養得宜，外貌同氣質依舊，只是多了一份成熟女人味而已。能夠成為「凍齡美女」全靠她有五招保養秘訣，首先要懂得保養肌膚，針對自己的皮膚買保養品，對症下藥才最重要，不一定要追求昂貴的保養品。其二就是煲湯養生，對皮膚來講是一種食補療法。第三就是做運動慢跑，排汁排毒維持好身材，第四就是要睡眠充足，每日規定睡好睡滿8小時，最後一招就是一個月一到兩次腳底按摩，趕走水腫改善血液循環。難怪她的外貌十年如一日，原來全靠這五招。

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章子怡18歲時好青澀甜美啊！（林遠圖微博圖片）