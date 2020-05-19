章子怡復工狀態大勇　產後極速恢復身材全靠平板支撐

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內地女星章子怡在今年元旦當日於美國生第二胎，順利為老公汪峰誕下兒子，成功湊成一個「好」字。然而只休息四個多月的她近日就開始復工，並在微博同大家分享復工心得，並曝露了產後極速恢復身材的秘密，原來她不吃午餐只靠一碗燕窩填肚，並因為勤做運動，令她有如此的好身材。

章子怡今年元旦生下了兒子。

41歲章子怡近日復工的第一個工作就是拍廣告，剛抵達拍攝現場的她做足防疫措施，一落車就令工作人員驚嘆：「生完二寶一點都沒變。」聽完工作人員的讚美章子怡當然開心，不過隨後她連亦忙謙虛表示都是靠運動維持身材而已。

經過量體溫酒精消毒雙手之後，章子怡就開始在片場化妝梳理，而剛好這個時間點是午餐時間，所以她就一邊化妝一邊吃午餐，而她並不是吃正常的午餐便當，而只吃了一碗燕窩填肚並表示：「我懷孕的時候都吃！」

章子怡午餐只吃燕窩。（影片截圖）

另外，在拍攝現場的空檔章子怡亦沒有浪費時間，更自備了瑜珈墊努力做運動Keep Fit，與工作人員齊齊做平板支撐燃燒身體。而她自己亦認為生完小朋友之後最難的是體能回復：「生完弟弟後，對我最難的是體能恢復，當然還有被再一次撑爆的肚皮，每天的運動不能少，辛苦，但沒有選擇！帶娃、修身、工作，缺一不可，一起加油吧！」短短四個多月時間身材幾乎與未生之前一樣，這個絕佳狀態令不少網友大讚，更建議她趕快拍電影添，大家在微博紛紛留言：「姐姐太自律」﹑「好身材好皮膚」等，直言身材顏值一點兒都沒有變。

章子怡做平板支撐燃燒身體。（影片截圖）

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