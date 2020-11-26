【Netflix】「變形俠醫」加盟「死侍」新戲　飾演賴恩雷諾士老豆

Netflix科幻電影《The Adam Project》在今年4月已經找來「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演，日前劇組更找來「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）加盟，並在戲中飾演賴恩雷諾士的爸爸，兩位超級英雄終於相遇，但是卻是在Marvel電影宇宙以外的作品合作。

據了解，賴恩雷諾士今次是第四次與Netflix合作。（《鬼影特攻：以暴制暴》劇照）

自從「死侍」角色版權回到Marvel Studios手上，許多Marvel粉絲都非常期待賴恩雷諾士與「變形俠醫」麥克雷法路能同框演出，如今影迷終於有機會。雖然兩人今次的合作並非在Marvel電影宇宙的作品，但相信可以滿足部份粉絲的期望。

賴恩雷諾士率先與「變形俠醫」麥克雷法路合作。（《死侍》劇照）

據外國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，「變形俠醫」麥克雷法路將參演《The Adam Project》，並在戲中飾演賴恩雷諾士主演的爸爸。除此之外，「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、Jennifer Garner及Catherine Keener都會參演這電影。據了解，電影以時間旅行為主題，講述賴恩雷諾士回到過去，協助當時13歲的「自己」。