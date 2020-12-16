馮天蔓誤傳私密照被爆有預謀　IG輕鬆賺幾萬粉絲疑為開網店鋪路

曾於ViuTV劇集《詭探前傳》演出兼有「翻版徐子珊」之稱的22歲KOL馮天蔓（Natalie），今年10月底因錯手在Instagram上傳自己的半裸私密照而一度成為網絡焦點，她事後發文表示因事件面對不少恐怖的性急語言暴力，形容不代表因為自己是半公眾人物就活該照片被傳播、甚至要被貼上仇視女性的標籤。然而事件並沒有就此告一段落，有網民在討論區爆料指，馮天蔓上傳私密照的舉動其實早有預謀，只是一個能令自己更出名的踏腳石。

馮天蔓是有名的KOL。（IG@natalieftm）

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該網民續指馮天蔓當時只是假扮不小心上傳私密照，成為網絡焦點後立即將Instagram設成私人賬戶引人追蹤，之後再變回公開賬戶藉此賺取幾萬個followers，而且碰巧近日又開網店賣衫，因此她「條路好似一早鋪好咗咁」。雖然無辦法證實該網民言論的真假，但仍然引起大批網民熱烈加入討論，而馮天蔓的黑歷史亦愈爆愈多，原來她開的網店入面所賣的衫全部都是淘寶貨，但卻賣貴至少4倍。

馮天蔓今年10月底因錯手在Instagram上傳自己的半裸私密照而一度成為網絡焦點，近日卻被爆料指她原來早有預謀。（Instagram：@natalieftm）

網民羅列出多件馮天蔓網店「Natty By Natalie」入面所賣的「高檔」服飾，件件都至少二三百蚊起跳，但原來這些服飾全部都是淘寶貨，無論是剪裁、車功、甚至乎細節位都幾乎一模一樣，然而只需要幾十蚊就能在淘寶上買到。其實馮天蔓未正式開網店前，她於2017年亦試過在Instagram上賣飾物，其中她賣過一條定價80元的星星頸鏈，但網民卻發現在淘寶上賣一模一樣款式的同款頸鏈只需要$7.6，意味住馮天蔓至少將貨物賣貴10多倍，非常有生意頭腦。

馮天蔓的網店「Natty By Natalie」近日開張，她更會將每件貨試上身，望落相當高檔。（Instagram：@nattybynatalie）

馮天蔓賣的頸鏈淘寶都有，不過只賣6蚊人仔。（Instagram：@natalieftm）

馮天蔓於2017年亦試過在Instagram上賣飾物，其中她賣過一條定價80元的星星頸鏈，被發現賣貴10多倍。（Instagram：@natalieftm）

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馮天蔓的黑歷史清單依然繼續更新，網民批評她明明只有副學士學歷卻扮大學生畢業，亦大爆她當年讀副學士時做小組報告時是名「零付出零責任零回應搞到要groupmate（組員）做埋佢個份」的freerider。她亦被指是拜金女，專門向較有錢的男士埋身，亦被指曾搶朋友的男朋友。

馮天蔓舊照流出。（網上圖片）

馮天蔓和男友現時很恩愛。（Instagram：@natalieftm）

有網民踢爆當年讀副學士畢業時穿上本科畢業生的畢業袍，扮大學生畢業。（Instagram：@natalieftm）

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