女人俱樂部｜曾志偉罕有做劇集監製　卻有TVB演員比佢更出色?

2014年播映的TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）現正於翡翠台深宵時段重播中，該劇因有齊李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕等多位離巢多年、北上發展甚至已淡出娛樂圈的昔日女神級演員陣容，當年一推出已經引起轟動。而成功造就到如此強大陣容的幕後之手，就是首度擔任劇集監製的曾志偉。

《女人俱樂部》的陣容強大。（《女人俱樂部》海報）

《女人俱樂部》是曾志偉首部擔任監製的電視劇。（《女人俱樂部》劇照）

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曾志偉在娛樂圈打滾多年，除了是出色的演員及主持人，亦有間中為電影擔任導演、編劇及監製，《金雞2》、《大丈夫》、《72家租客》、《我愛香港開心萬歲》《2012我愛HK 喜上加囍》及《2013我愛HK 恭囍發財 》等叫好叫座的電影都是他的作品。他於2014年拓展領域至電視劇，首部擔任監製的劇集就是《女人俱樂部》，結果成功成為高收視劇集，更獲提名入圍當年《萬千星輝頒獎典禮》中多個獎項。曾志偉在《女人俱樂部》的成功之後，接連擔任《十宗罪》和《網紅獵人》兩部內地網絡劇的監製。

曾志偉。（資料圖片）

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事實上，TVB本來就已經有不少金牌導演和金牌監製坐陣，因此貿貿然將劇集交給演員跨刀擔任製作人的情況相對地罕有，至今除了曾志偉之外，就只有王祖藍能夠得到TVB的信任，於2013年擔任《老表，你好嘢！》的編劇成績亮眼，得到一度衝破37點收視的佳績，結果再一連拍了兩套，2014年的《老表，你好Hea！》最為成功，囊括「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」、「萬千光輝演藝人大獎」及三個「專業演員大獎」等獎項，不過於2017年的《老表，畢業喇！》卻無法延續之前的好成績，平均收視只有22.5點。

王祖藍其實幾有才華。（微博圖片）

王祖藍於2013年擔任劇集《老表，你好嘢！》的編劇，成績亮眼。（《老表，你好嘢！》海報）

另外，其實香港都有不少劇集的幕後製作人由演員擔任，點擊觀看由演員擔任導演、編劇或監製的香港電視劇名單：