陸浩明用濾鏡影相玩上癮　一人分飾兩角扮妹妹引圈中人狂留負評

陸浩明（六號）作為專業主持人雖然口才了得，但其實私底下的他卻是半個諧星，完全不計較自己的形象，更頻頻在Instagram分享自己的搞笑騎呢照片，氹得人人哈哈大笑。昨晚（13日）他玩變性上載一張用濾鏡影的男扮女裝照片，紮起兩邊髻兼碌大眼睛望住鏡頭，並留言表示是自己的妹妹：「我妹妹6茶子想同大家講今日天氣凍咗，記得多穿衣服哦！」

陸浩明其實很適合走諧星路線。（Instagram：@lukhoo）

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六號捨身為博大家一笑的點子卻不太受到網民歡心，更引來大批圈中人留負評！羅天宇和劉佩玥揚言要unfollow對方，而六號則處變不驚笑稱會叫妹妹6茶子自己開IG，並回應羅天宇說他是妹妹的Dream Boy；陳自瑤亦留言表示「想打佢」，六號回覆問她：「你會揀拳定腳？」；陳敏之及蔣家旻都直言「好想中你」，他即回應道：「妹妹唔識功夫，唔好摏佢啦！」六號一人分飾兩角都玩得如此開心，真的險些令人以為他真的有個妹妹，看到令人精神錯亂！

六號紮起兩邊髻兼碌大眼睛望住鏡頭，周志康表示看到心寒！（Instagram：@lukhoo）

六號過去都介紹過「妹妹」。（Instagram：@lukhoo）

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