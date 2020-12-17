女人俱樂部｜吳啟華曾一年三劇爭視帝　惜敗給古天樂難再攀高峰

由李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club），由上周起於翡翠台深宵時段重播。當年經歷過離巢後再度回歸TVB拍劇的吳啟華，雖然在劇中憑與昔日拍檔陳慧珊演夫妻而受到大眾關注，不過角色發揮上卻仍然未及當年《妙手仁心》系列中的「程至美醫生」高，未能再創第二個事業高峰，最後他於2016年再離開TVB專注在中國內地發展。

吳啟華近日再出現在香港電視機前。（《女人俱樂部》劇照）

吳啟華在《女人俱樂部》與陳慧珊飾演離婚夫妻。（《女人俱樂部》劇照）

吳啟華和陳慧珊在《美味情緣》飾演情侶。（《美味情緣》劇照）

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現年56歲的吳啟華加入TVB初期主要跑龍套，他第一部擔正做男主角的劇集是於1984年的《魔域桃源》中演大反派，之後獲TVB重用在《大運河》和《流氓大亨》等劇集中都演反派，展開他日後的反派戲路。直到1987年他與TVB產生糾紛後一度離巢拍電影，更試過參演部分三級片，不過最令人印象深刻的不得不提他在《九品芝麻官》中飾演的反派方唐鏡，不但與周星馳帶來連場搞笑對手戲，亦留下不少經典對白，例如「彈出彈入」、「黃線以後」和「大咩大、人咩人」、「打我吖笨」等等。

吳啟華在《九品芝麻官之白面包青天》中，飾演陰險賤嘴狀師「方唐鏡」。（影片截圖）

吳啟華於32歲時重返TVB拍劇展開演藝生涯高峰，先憑《壹號皇庭V》演一個外冷內熱兼重情重義的高級督察Alex而人氣暴升，之後終憑在《妙手仁心》中飾演程至美醫生而成功躋身一線男演員行列，該角色亦成為吳啟華最為經典的角色之一。由於程至美醫生一角實在太深入民心，吳啟華曾透露自己在街上試過比誤認為真正的醫生而問，但亦因為《妙手仁心》的成功，令他在之後兩年接連演男主角，除了再在《妙手仁心II》延續程至美醫生的故事外，亦分別在古裝劇《倚天屠龍記》及《美味情緣》中飾演張無忌及馬友備受關注，更在該年憑住三套劇於《2001年度萬千星輝賀台慶》中同時獲提名「我最喜愛的男主角」，當中雖然以程至美醫生一角勇奪「我最喜愛的電視角色」，但最後卻在視帝獎項中敗給當年在《尋秦記》演「項少龍」的古天樂，三打一之下仍然未能與他匹敵，攀上事業高峰卻錯失奪視帝的最佳時機。

最經典必定是1998年無綫劇集《妙手仁心》系列，吳啟華所飾演的腦外科高級主診醫生「程至美」。（《妙手仁心》截圖）

古天樂當年憑《尋秦記》擊敗不少勁敵，奪2001年視帝殊榮。（網上圖片）

吳啟華失落視帝後擔任了《撲水冤家》、《LovingYou我愛你2》及《黑夜彩虹》的主角都評價甚好，但可能《妙手仁心》實在太深入民心，導致觀眾難以抽離角色，而吳啟華亦難以走出角色框架，他於2005年再主演《妙手仁心III》三度演程至美醫生後，僅拍完《樓住有情人》就再離開TVB。

《On Call 36小時II》請來吳啟華飾演病理科顧問醫生。（《On Call 36小時II》劇照）

直到2013年他高調回歸TVB接拍《On Call 36小時II》以全新角色洛文笙（Lokman）登場，雖然未及同劇的馬國明亮眼但依然人氣回升，獲提名《萬千星輝頒獎禮》「最佳男主角」及「最受歡迎電視男角色」兩項大獎。他翌年在《女人俱樂部》中飾演與陳慧珊及李若彤形成三角關係的Alan，並於同年在懲教劇集《再戰明天》飾演男主角Man Sir而備受關注，但最終他於2016年主演完《純熟意外》就離開香港在內地發展，拍攝多部網絡劇及電影，直到2019年再回香港為邵氏兄弟拍《飛虎之雷霆極戰》，他直言希望計劃能於中港兩地一年內各拍一部劇。

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