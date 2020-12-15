女人俱樂部｜張慧儀曾是一代性感女神　遭家暴後一度退出娛樂圈

由李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club），現正於翡翠台深宵時段重播中。飾演許珍妮（Jenny）的張慧儀，在劇中因為與陸永大談姊弟戀而在觀眾心中留下深刻印象，但現實中的她仍然單身，於17年前遭受未婚夫家暴後一度退出香港娛樂圈，直到2013年被好友曾志偉力邀之下才擔任《女人俱樂部》的七大女主角之一，成為她最有代表性的復出作品。

張慧儀在劇中飾演許珍妮（Jenny）。（《女人俱樂部》影片截圖）

張慧儀在《女人俱樂部》中因為與陸永大談姊弟戀而在觀眾心中留下深刻印象。（《女人俱樂部》影片截圖）

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張慧儀於22歲時參選馬來西亞華裔小姐，奪冠後代表馬來西亞來香港參加國際華裔小姐雖然最終12強止步，但她仍獲TVB賞識而加入成為旗下藝員，之後展開拍劇生涯，分別在《開心華之里》、《廉政行動1994》、《新重案傳真》及《包青天之泣血鳳凰》都有演出。直到1995年，她加入處境喜劇《真情》分別飾演黃智賢的老婆「彩瑤」及「阿貴」而為人認識，之後更因渴望做女主角而接連拍攝兩套王晶的情色片《強姦3OL誘惑》及《原始武器》，憑大膽性感演出而獲得「性感女神」的稱號。

張慧儀於22歲時參選馬來西亞怡保區華裔小姐奪冠。（網上圖片）

張慧儀在王晶電影《原始武器》中擔任女主角，有不少性感演出。（《原始武器》劇照）

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成為「晶女郎」後，張慧儀除了有份拍王晶的《龍在江湖》、《賭俠1999》及《精裝追女仔2004》外亦有繼續在TVB拍劇，當中在《西遊記》和《西遊記（貳）》分別飾演大蜘蛛精和大莽精而備受好評，直到1999年她轉投亞視並參與重頭劇《我和殭屍有個約會II》和《影城大亨》的拍攝而受到觀眾喜愛。

張慧儀中在《西遊記》和《西遊記（貳）》分別飾演大蜘蛛精和大莽精而備受好評。（《西遊記》劇照）

然而，張慧儀於2003年陷入人生低潮，她與未婚夫當年因為感情問題而大打出手，甚至演變成家暴而最後令婚事告吹。她亦因此宣布退出香港娛樂圈回馬來西亞發展，之後她轉往北京發展健康食品的生意，兼收養了養子Hanson。她於2009年分別出演香港電台的單元劇及客串內地的愛情電視劇試水溫復出，直到於2013年才正式回歸香港影視圈，回香港出演曾志偉監製的《女人俱樂部》，成就了「許珍妮」這個角色。

張慧儀和養子Hanson相依為命。（微博：張慧儀Angie）

張慧儀之後再獲TVB重任，獲安排在2018年的重頭劇《宮心計2深宮計》中飾演陸碧雲（陸司製），不過之後只拍攝了《荷里活有個大老千》及《丫鬟大聯盟》就於2018年8月結束TVB合約。回復自由身的張慧儀在2019年在ViuTV拍攝《假設性無罪》，更憑劇中與梁漢文的親熱戲及連場與劇中男角色的性感肉博鏡頭備受關注。現年50歲的張慧儀早前在ViuTV節目《吃掉前男友》坦言很滿足現狀，表示會以養子的感受作前提揀另一半，不過假如對象會令自己和養子的關係變生疏或尷尬，甚至連家庭氣氛變差，會寧願繼續單身。

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