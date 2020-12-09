全民造星III︱監製花姐回應造馬指控：評判即場撳燈我點控制？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，40強進30強賽果引發觀眾不滿、群情洶涌，B組雖取得勝利卻驟成眾矢之的。造馬傳言甚囂塵上，觀眾鬧爆節目應改名作《全民造馬》，甚至聲言罷看，監製花姐（黃慧君）在接受訪問時談到其實自己也偏好A組的演出：「你唔好睇我好似惡霸咁，其實我好感性；我直程冇諗過有終極對戰！」她坦言評判當時的選擇絕對意料之外：「評判第一次見參賽者，可能冇我哋咁有感情，純粹睇表演就揀咗力量嘅項目。」在隔籬廠以屏幕觀看直播的花姐亦感悟到：「原來現場睇（指評判）同隔咗個電視係差好遠。」

花姐今日與姜濤出席活動，同樣成為被追訪對象。（葉詩攝）

對於造馬傳言，花姐似乎亦已經習以為常：「年年都講，如果我真係有咁叻，可以寫到個咁樣嘅劇本，我諗可以出去做電影導演。」至於有觀眾指控節目組左右兼操控評判選擇，花姐激動澄清，表示撳燈已是節目組商討下相對公平的做法：「點控制呀？如果畀分我仲可以造分，評判即場撳燈我點控制？任何人都唔可以影響佢當時嘅感覺。你諗下我啲評判係歌手、DJ、唔同媒介嘅人，如果我真係叫佢哋撳燈造馬，唱咗出去對我嘅節目都唔好，我點敢？我唔夠膽咁做。」她又認為觀眾投入是好事，但在這之前希望尊重評判的專業，不要那麼激進。

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否認有契仔 花姐：我得兩個仔！

終極十強已經誕生，問起花姐誰是她的心水選手，她似乎就有所避忌：「我又唔想自己講咗啲咩影響到賽果，跟住大家又話佢係我契仔或者契女，我又唔想咁。」對於「契仔論」， 花姐說：「其實好忟憎，每一季都有契仔，而嗰啲契仔永遠都俾人針對，有啲人以為自己好清楚件事，就亂講一啲嘢去傷害任何人，其實我一直都好唔認同，我得兩個仔，冇契仔嘅，我欣賞嘅人亦唔代表我特別疼錫！」

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