全民造星III︱陳葦璇大熱成頭號冠軍人馬　只有一素人能與其匹敵

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶與彭秀慧各自帶領的AB組對決隨着30強賽事結束而落下帷幕，20強的誕生似乎亦增加了早前網上流傳10強名單的可信性。女團As One前成員陳葦璇（前名陳嘉茵）早前雖然因一句「Dancer」被觸動神經爆喊，遭網民揶揄，亦收獲了不少負評；但後來無論是與隊友真誠演唱《十年後的我》、行性感女王風的《Hey Sistas》、講求力量的《曹操與木蘭》、在《我們》神救援顧定軒等，均成功憑實力兼舞台魅力贏得觀眾喜愛，成為今屆冠軍大熱人選。

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縱觀流出的10強名單，有一位素人女生可與陳葦璇匹敵，她就是現年22歲尚未出道的雲浩影（Cloud）。Cloud剛從城市大學畢業，從小已經參加不少歌唱比賽，是為家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees的成員，連現時韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）都與她是同期。

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Cloud在《造星III》表現不俗，壓台感十足，面試時已被二汶稱讚：「唱得唔差、跳得唔差、又有啲Style！」及後，她亦在節目中憑直率、不造作的性格得到觀眾喜歡，在演出《想念》時忘記拿米高風上台的她，神執生以水樽代替又獲一波好評；周五（11日）晚在畢業演出《True Colors》作主軸亦表現穩定獲讚。近日才公開IG的她在短短一周已吸逾1.9萬粉絲，不容小覷。

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