全民造星III．專訪︱張進翹浮沉6年成萬人偶像　曾做農夫沉澱人生

說起張進翹（Manson）這個名字，他是《全民造星III》炙手可熱、備受期待的種子選手，自首輪起以獨特氣質吸引一大票粉絲，30強比賽播出與Zeno（顧定軒）的BL（Boy's Love）演出《我們》後，人氣更是水漲船高，從開播前IG僅有數百位粉絲，沒有什麼人認識，至今已升至逾4萬，談起自己的演藝路他語帶感慨地說：「這條路很兜兜轉轉，但幸好的是繞了遠路，卻沒有行錯路；我不介意繞遠路，因為那些經驗都會幫助你做以後的決定、走得更遠。」 撰文：葉詩 拍攝：梁碧玲 剪接：馬均銘、陳栢宇

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17歲的我也是我：怪自己年少輕狂

隨着知名度增加，連帶過去演過的作品、甚至黑歷史都在塵封的歲月裡再度被翻出來，10年前的他在赤柱沙灘更衣室內聲稱玩「4人行」，拍下影片被上載到YouTube，事件傳得沸沸揚揚，早前他亦勇於承認了自己為片中人，而標題中的事沒有發生：「十年前，有一個人說了些X話，做了些X事，還把自己記錄了下來。𡃁仔時候嘅嘢，講就叻。都怪自己年少輕狂，口沒遮攔。」Manson沒有逃避，承認了過去這個少不更事的自己，令人大家見證他的成長。

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我不知道迷失是不是我人生中很重要的一個詞，好像經常都會發生。

會考13分，沒有辦法讀回原校，於是去了浸會大學讀電影學院高級文憑，一邊讀，其實也在一邊尋覓自己想要什麼，所以從修讀編劇轉了去修讀表演，畢業後很順理成章地去Cast一些學生及電影作品：「畢竟這樣的工作很不穩定，所以就重新學習剪接、拍攝，一邊尋找機會，也繼續留在這個行業；那時候做自由身工作者，自己着手去製作感覺很實在。然後受朋友邀請參與拍攝電影花絮，所有拍攝、剪接都是1 Man Band，很適合我，機緣巧合下，又有電視劇拍。」

這時，Manson意識到似乎自己的想法是對的，留在行業內，有任何機會都去嘗試，之後接了《香港大師》，第一次擔崗長片的主要角色，又有機會拍攝40集的劇集。浮浮沉沉6年，就這樣不斷在幕前和幕後穿梭：「然後在過程中開始迷失。」

作為自由身工作者，夢想固然重要，生存卻是很現實的命題，所以Manson做過各式各樣的兼職：「做餐廳、洗碗、Audio Engineer等，那一刻對我來說夢想很遙遠，更多的是不甘心，不甘心未試過全力放手一搏，於是決心參加《全民造星III》。」（梁碧玲攝）

退隱田園做農夫為Reboot生活：重新給自己倒一杯清水

Manson曾在節目中透露自己有過抑鬱症，又自言那段時間的自己：「很不OK。」剛好，今年3月，網上一則招聘農夫的招聘告示映入眼簾，$9000、30天；也許是想遠離煩囂，也許是想給自己一個新挑戰，於是他當晚就打電話過去問：「是不是請農夫？可以過來試試嗎？因為現在沒什麼工作。」然後他開始幻想新環境的美好：「有高樓底的玻璃屋住、起床曬曬太陽、種種菜、除除草，想想都覺得佗佻，順道調養一下心情。」

Manson表示辛苦得第二、三天已經想離開：「雖然可以隨時離開，但又跟自己鬥氣，告訴自己放棄便什麼都沒有了。」（梁碧玲攝）

幻想與現實有時總會有一段相當遠的距離，Manson回想起那段日子似乎猶有餘悸：「二千呎的玻璃屋變成了鐵皮屋，夜晚會有蛇有老鼠，寂靜得有牛蛙叫都聽得到！工作也很艱辛，五六點起床，學習播種、種菜、淋水、搬肥料、收割、運送，最辛苦的是混豆腐渣！ 」他又透過體力勞動將之前積聚想不通的事、以及負能量通通發洩出來：「是Reboot（重新啟動）的過程，在新環境好像將負面思想都掉開，重新給自己倒一杯清水。」

經歷了10天退隱田園的生活，除了令Manson回到最原始的狀態，也令他感受至深：「每天起床呼吸都已經覺得很感恩，吃到條菜很有菜味已經感悟人生，好像重新找到生命的樂趣，體會到快樂可以很簡單。」

2020年夏天，Manson決定全力放手一搏，報名參加《全民造星》 。

「其實我算遲了，27歲。」27歲，遲嗎？

Makeup：Tammy Au Makeup Hair：Jay Yeung @The EDGE Salon & Academy Styling：Jo.meh.ah Jacket：Implyofficial Pants：Voyage since 1996

同場加映：全民造星III︱顧定軒張進翹《我們》最動人 BL演出創香港電視史