姜濤唔認《造星III》Anson Bean係接班人？　最撐關係匪淺女選手

姜濤周三（9日）出席商場聖誕活動，談起從台灣拍劇回港隔離完畢後，就密鑼緊鼓開始工作，最近正為年末樂壇頒獎禮及《全民造星III》的總決賽舞台作排練，談起自己的出身節目，姜濤明言自己也有留意近日討論度極高的《全民造星III》賽事，他又說起自己的心水人選Manson（張進翹）：「佢第一次出場畀我嘅印象好深刻、好特別，可能係佢嘅歌路、或者私下嘅喜好都係比較特別嘅一個人！」 說起女參賽者，姜濤就十分識做：「Stanley（邱士縉）嘅女朋友Alina（李靜蓮），要支持MIRROR隊友女朋友。」至於Anson Bean（陳毅燊）被指是他的接班人，姜濤就笑言：「唔敢講接班人，我都唔係啲乜嘢前輩，好似好老咁，大家都係演藝圈嘅後生仔、努力打拼！」

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姜濤早前到台灣拍攝電視劇《超感應學園》：「台灣人都比較熱情，所以好開心，肥咗好多，隔離半個月期間重咗8kg！其實要控制體重，但係花姐唔喺度，管我唔到！」MIRROR隊友Ian（陳卓賢）近日在《男排女將》頻頻騷肌，姜濤自言：「好佩服隊友有健碩身形，雖然自己都有做運動，不過未到操肌嘅階段；有機會都想挑戰喺劇集除衫，但要有呢個實力先！」

談起在台灣拍攝的新歌《愛情簽證申請》MV中與女主角攞正牌談情，現實中的姜濤就表示：「而家冇太大嘅興趣拍拖，冇呢個時間；雖然想拍拖都好正常，當然有諗過，但諗下算啦，所以先拍嗰個MV滿足自己嘅幻想。」他又不忘自爆：「本身劇情有Kiss，後尾考慮好似都唔係咁適合。」更明言不怕親密戲份會讓粉絲呷醋。

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