新冠肺炎︱Golden Child宰鉉無病徵確診　NCT取消行程全員檢測

新冠肺炎疫情繼續嚴重，繼韓國男團UP10TION三位成員及女歌手請夏確診後，今天（17日）組合Golden Child宰鉉宣布無病徵確診，再有偶像歌手中招。根據韓國傳媒報道，一美容室昨日有人確診後，曾去過同一美容室的宰鉉經檢測後同樣確診。

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Golden Child所屬公司Woollim娛樂表示，宰鉉因去過同一美容室而主動接受檢測，今早不幸被測出陽性。公司講到除了拍攝行程外，宰鉉沒有出外，而Golden Child成員及工作人員亦已正在隔離當中，等待檢測結果出爐。

Golden Child宰鉉宣布確診新冠肺炎，再有一名偶像歌手中招。（spotv news）

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而男團NCT亦因化妝師曾確診者到過同一地方，保障成員健康下，全體成員主動接受新冠肺炎檢測，並即時取消今天《KBS歌謠大祝祭》錄影。NCT所屬公司SM娛樂發聲明表示，之後行程將視乎檢測結果再討論；此外，在韓國最新疫情安排下，BLACKPINK原定27日舉行的網上演唱會無奈要改期，延至下月31日舉行。

NCT 23名成員全部主動接受新冠肺炎檢測。（SM娛樂）

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