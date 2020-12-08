新冠肺炎｜請夏I.O.I聚會全員陰性　TWICE SANA將居家隔離至18日

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情在歌謠界持續擴散，韓國女歌手前女團I.O.I成員請夏於昨日（7日）宣布確診，由於她確診前出席過生日派對和晚餐聚會，接觸過的人牽涉宇宙少女（WJSN）及TWICE等多位當紅偶像，全部都需要接受檢測。

新冠肺炎｜25歲韓國女歌手請夏宣布確診 歌謠界將陷入大危機？

新冠肺炎｜請夏確診前曾與多人見面 TWICE SANA接觸後出席MAMA

請夏昨日（7日）宣布確診。（IG@chungha_official）

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據韓國傳媒報道，請夏早前與宇宙少女成員璉靜和DIA成員鄭彩娟一同出席gu9udan成員康美娜的家中生日派對，聚會中除了她們曾同屬組合I.O.I的4人之外沒有其他人在場。請夏確診後，璉靜、彩娟和美娜陸續進行檢測，全部都屬陰性，將會進行居家隔離。

DIA成員鄭彩娟。（IG/@j_chaeyeoni））

請夏、彩娟和璉靜早前為gu9udan成員美娜慶祝生日。（IG/@_happiness）

由於三人當中只有璉靜在聚會後曾與所屬團體宇宙少女合體工作，因此沒有見過請夏的其餘9名宇宙少女成員都一併接受檢測，目前璉靜、EXY、雪娥、秀彬、Luda、多願、恩熙、夏天和多榮的檢測報告出爐均為陰性，唯獨只有苞娜（Bona）和工作人員的檢測結果仍然未出爐。宇宙少女的所屬公司Starship娛樂表示，璉靜將會進行居家隔離，其餘成員則會如常工作，不過成員苞娜有份出演的電視劇《三光公寓》昨日則宣布全面停工。

宇宙少女成員璉靜將進行居家隔離。（Instagram：@uyj__0803）

苞娜（Bona）和工作人員的檢測結果仍然未出爐，但她有份出演的電視劇《三光公寓》昨日宣布全面停工。(ig@bn_95819)

宇宙少女（Twitter：@WJSN_Cosmic）

另外，請夏於本月4日曾與璉靜及TWICE成員SANA食晚餐，之後SANA更於本月6日與其餘8名TWICE成員出席MAMA頒獎典禮，因此TWICE全體成員亦需要接受檢測，昨晚（7日）全員檢測結果出爐皆屬陰性。TWICE的所屬公司JYP娛樂表示，由於SANA是密切接觸者，將會隔離至本月18日，而其餘TWICE成員則會按照原定計劃繼續消化其餘行程及工作。

TWICE成員SANA將會接受居家隔離直至本月18日。／Twice Facebook圖片

TWICE全體成員檢測呈陰性。（Twitter：@MnetMAMA）

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