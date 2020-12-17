胡杏兒為拍親密戲同老公鬧交：他覺得我結了婚就要拒絕

現年41歲的胡杏兒近年已經將重心轉移內地發展，除了參與劇集拍攝之外，還不時參與綜藝節目錄製，均做得有聲有色。近日，她就獲邀上《Beauty小姐》節目，除了同大家分享美妝保養之外，還大談舊時在TVB的往事以及愛情事，在網上受到不少討論。

胡杏兒在內地發展做得有聲有色。（《Beauty小姐》微博圖片）

1999年當選香港小姐季軍之後，胡杏兒就受到TVB力捧，但並不是演女主角級別，反而在許多劇集中出演妹妹﹑朋友等周邊角色，就好似《流金歲月》﹑《婚前昏後》﹑《錦繡良緣》等，這一種做配角的日子久了，就有導演看衰她，認為她難以有出２頭天，她在節目中講道：「不是一來就是做主角，一來你還是老是演別人的一些妹妹，別人的朋友。也曾經有導演跟我這麼說，你不是一來就演主角，你沒有機會了，你別想了。」但幸得前輩的鼓勵令她更加發奮圖強：「秦沛老師他鼓勵我，他就說如果人家這麼想，你也這麼想，你就肯定死定了，如果你喜歡這一行，你就必需要努力去證明你自己，也證明給那個導演看。」

胡杏兒幸得秦沛鼓勵，一步一步走向成為一線明星。（網上圖片﹑《演員請就位》微博圖片）

所幸努力是有回報的，在相隔三年之後她最終能出演人生第一部女主角劇集《律政新人王》，而且收視同口碑都不俗，往後幾乎都是演女主角居多，最終在2011年的《萬千星輝頒獎典禮》中，憑古裝劇《萬凰之王》奪得《最佳女主角》殊榮，同時憑憑《怒火街頭》奪得《我最喜愛電視女角色》，更在當晚奪得由全港市民投票產生的「非凡風采女藝員」一獎，一夜之間成為「三料視后」。

從19歲選香港小姐入行成為家喻戶曉的大明星，一路走來在她身上存在着不少質疑同批評，面對各式各樣的罵聲，胡杏兒就認為不需要看得太重要：「你做這一行肯定是有人喜歡你，有人不喜歡你，可能有一些批評真的純粹他不喜歡你而已，所以我也覺得不需要就是看得太重了，我覺得。」

2011年憑《萬凰之王》奪得《最佳女主角》殊榮。（網上圖片）

另外，在愛情方面胡杏兒曾同黃宗澤拍拖多年，但就最終敵不過「7年之癢」在2012年分手。所幸上天疼愛這個女人，在三年後她遇上真命天子李乘德，而他這種類型深得她喜愛，她表示對他是一見鍾情：「我覺得他也算是我，我一見鍾情的那種男生，就每個女生都有自己那種喜歡的類型，他絕對是我喜歡的類型。然後我們就是開始聊天，大家都聊了很多價值觀，然後自己想法等等的事情。我覺得就是一拍即合。」戀愛不久後他們就在2015年結婚，並在2017年誕下兒子李奕霆。愛得甜蜜的他們在相隔兩年之後，再誕下幼子李奕霖，一家四口相當幸福。

一家四口相當幸福。（myoliemyolie@IG）

胡杏兒雖然成為幸福人妻，但她沒有因此退居幕前還繼續拍劇。但拍劇少不免會同男演員有親密接觸，對此部分原來她同老公李乘德曾發生過爭吵：「他也曾經給我表達過，就是你不會拍那種像《色戒》那種電影，當時我們稍微還吵了一吵，我說我不知道我可能到時候要想一想，他就很生氣，他就覺得我應該結了婚，你肯定就拒絕這種戲。」但當時的胡杏兒沒有想那麼多，因為她覺得這種戲會找她拍的機率會比較低，所以只是說說而已。最後她答應老公不會拍這種戲，老公才消氣，其實聽她的描述可見夫妻二人私下是多麼的恩愛。

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胡杏兒同老公李乘德非常甜蜜。（myoliemyolie@IG）