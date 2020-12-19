新冠肺炎︱BLACPINK、秀智演唱會計劃被打亂　全部延期至下年

韓國新冠肺炎疫情嚴重，確診人數甚至一天達千人，為了安全起見，歌手藝人行程都無奈被逼更改。本來將分別於本月已舉行線上演唱會的BLACKPINK和秀智，計劃同樣慘被打亂，需要延期至下年舉行。

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BLACKPINK原於本月27日舉行線上演唱會《YG PALM STAGE - 2020 BLACKPINK: THE SHOW》，藉此與世界各地粉絲見面，可是礙於韓國嚴禁10人以上聚會至28日，因此被迫延期至下年1月31日舉行。BLACKPINK也即時公開兩條影片，由成員親自解釋延期的原因，擔心粉絲會失望。

BLACKPINK線上演唱會延至下月31日舉行。（YG ENT.）

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除此之外，今年出道10年的秀智原本亦宣布，將於本月23日舉行個人線上演唱會《Suzy: A Tempo》。可是今天（19日）所屬公司無奈宣布必須嚴格執行社交距離規定，演唱會決定延至下年1月23日舉行。早前官方已公開過秀智準備表演的花絮影片，難怪粉絲會感到略為失望。

秀智演唱會也在舉行在即宣布延期。（Management SOOP）